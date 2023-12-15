Tarımda üretici enflasyonu yıllık bazda arttı

Yayınlanma: 15.12.2023 - 10:35

Güncelleme: 15.12.2023 - 10:35

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Kasım’a ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıkladı.

Buna göre Tarım-ÜFE'de, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,95 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 43,56 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,47 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 77,98 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,72 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,18 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 10,00 azalış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,49 azalış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,79 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,92 artış gerçekleşti.

EN ÇOK ARTIŞ YÜZDE 176 İLE YAĞLI MEYVELERDE

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 22,78 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 26,57 ile lifli bitkiler oldu.

Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 176,00 ile yağlı meyveler ve yüzde 141,58 ile üzüm oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 27,59 ile turunçgiller oldu.

Bir önceki aya göre azalışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 17,92 ile tropikal ve subtropikal meyveler ve yüzde 3,05 ile çeltik oldu.

Bir önceki aya göre artışın yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 11,32 ile yağlı meyveler ve yüzde 4,35 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu.