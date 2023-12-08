Piyasaların beklediği veri açıklandı: ABD'de tarım dışı istihdam kasımda beklentiyi aştı

Yayınlanma: 08.12.2023 - 17:06

Güncelleme: 08.12.2023 - 17:06

ABD'de tarım dışı istihdam Kasım'da 199 bin arttı.

Ülkede ses getiren otomotiv grevlerinin sona ermesiyle Kasım'da istihdamda artış bekleniyordu.

Kasım'da özel sektör istihdamı 150 bin arttı. Bu dönemde özel sektör istihdamının 159 bin artması bekleniyordu.

İŞSİZLİK GERİLEDİ

Kasım döneminde ülkede işsizlik yüzde 3,9'dan yüzde 3,7'ye geriledi.

Aynı dönemde işsizliğin yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

Enflasyonun görünümü açısından izlenen ortalama saatlik kazançlarda ise beklentilerle uyumlu bir tablo izlendi.

Kasım'da ortalama saatlik kazançlar aylık yüzde 0,4; yıllık olarak ise yüzde 4 arttı.

Ankete göre Kasım'da saatlik kazançların aylık olarak yüzde 0,3 artması bekleniyordu. Ortalama saatlik kazançlarda yıllık artış beklentisi yüzde 4 yönündeydi.

Tarım dışı istihdam öncesi gelen öncü veriler beklentilerin altında kalan bir performansa işaret etmişti. ADP özel sektör istihdamı 103 bin artarak 130 binlik beklentinin altında gerçekleşmişti.

Verilerin ardından swap piyasasında 2024'te daha sınırlı bir gevşeme beklentisi fiyatlara yansıdı. ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde ise yükseliş görüldü.

Öte yandan veri sonrası dolar/TL anlamlı bir tepki vermezken; gram altın ons altındaki düşüşün etkisiyle sınırlı geriledi.

