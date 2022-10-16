Tarımdaki nüfus hızla yaşlanıyor

16 Ekim 2022 Pazar, 02:00

Çiftçilerin yüzde 56’sının tarımsal faaliyete devam etmek istemediğini belirten Bakıroğlu, yüzde 58’inin de kendilerinden sonra tarıma devam edecek kimse olmadığını belirttiğini vurguladı.

Bakıroğlu’nun verdiği bilgiye göre 4/b tarım Bağ-Kur’lu sayısı 2011’de 1 milyon 121 bin 177 iken bugün 477 bin 717 kişiye düştü. Tarım işçisi sayısı da 2009’de 178 bin iken bu yıl 25 bin 787 kişiye indi.

Bakırlıoğlu şuna dikkat çekti: “Sürdürülebilir bir tarım politikası için önce insanları bu faaliyetin içinde tutacak önlemleri almak gerekiyor. Bunun yolu ise desteklemelerden geçiyor.”