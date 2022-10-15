TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar: 'Tarım sektöründe çalışan kadınlar sosyal güvenceden yoksun'

15 Ekim 2022 Cumartesi, 11:38

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Şemsi Bayraktar, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadınların işgücünün önemli bir kısmını oluşturmalarına rağmen sosyal güvenceden yoksun olduklarına dikkat çekti.

Ziraat Odalarına kayıtlı olan her kişinin 5510 sayılı Kanuna göre zorunlu tarım Bağ-Kur sigortasına sahip olduğu bilgisini veren Bayraktar, “Ancak tarım Bağ-Kur primlerini ödeyemeyecek durumda olan, tarımsal aylık geliri 6 bin 255,30 TL'den düşük olan çiftçiler muafiyet belgesi alarak tarım Bağ-Kur sigortasından vazgeçebilmektedir” dedi.

Bayraktar, “Ziraat Odasına kayıtlı 933 bin 723 kadın çiftçinin yüzde 11,6'sı zorunlu tarım Bağ-Kur sigortasını ödeyerek Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı. Yani kadın çiftçilerin yüzde 88,4'ü tarım Bağ-Kur sigortasını ödeyecek güçte değil” dedi.

‘ÖDEMELERİ MÜMKÜN DEĞİL’

Bayraktar’ın aktardığına göre, ülke genelinde bulunan 756 ziraat odasına kayıtlı toplam 933 bin 723 kadın çiftçi bulunuyor. TZOB üyelerinin yüzde 17,8'i de kadın çiftçilerden oluşuyor.

2022 Ocak’ta açıklanan brüt asgari ücret yüzde 39,87 oranında artarken, tarım Bağ-Kur priminin yüzde 44,87 oranında arttığının altını çizen Bayraktar, “Çiftçilerimizin 2022’nin ilk altı ayı indirimsiz olarak aylık bin 668,83 lira, indirimli olarak aylık bin 426,97 lira, son altı ayı indirimsiz olarak aylık 2 bin 158,08 lira tarım Bağ-Kur primi ödemesi mümkün değil” dedi.

Bayraktar, “Borcu bulunmayan çiftçilere verilen 5 puanlık hazine desteği göz önünde bulundurulsa bile çiftçimizin ödeyeceği tarım Bağ-Kur primi aylık bin 845,31 liradır. Çiftçilerimiz bu rakamları ödemekte güçlük yaşıyor” diye konuştu.

BAĞ-KUR PRİM DESTEĞİ TALEBİ

Bayraktar, bu sorunların çözümü için ise taleplerini şöyle dile getirdi:

"Kadın çiftçilerimiz için senede 90 gün yıpranma payı, primlerin yüzde 50'sinin devlet tarafından ödenmesi başta olmak üzere birçok alanda pozitif ayrımcılık talep ediyoruz.

Tarım Bağ-Kur prim ödeme gün sayısı, 2008’de olduğu gibi 15 güne indirilmeli.

Kadın çiftçilere tarım Bağ-Kur prim desteği sağlanması, kırsalda yapılacak en büyük reformdur.

Engelli bakımını üstlenen kadın çiftçilere, prim ödemesinde ayrıcalık sağlanmalı.

Çiftçilik mesleğinin cinsiyeti yoktur. Tarımda yaşanan sorunlar ortaktır. Kadınların tarım dışında da emekleri fazladır. Gelecek nesillerimize ışık tutan kadın çiftçilerin mağduriyetlerini giderecek düzenlemelerin yapılması çok önemlidir."