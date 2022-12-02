Tarımsal destekleme ödemeleri bugün yatırılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, 48 milyon 143 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "48 milyon 143 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, hayvan genetik kaynakları koruma desteğinin 32 milyon 585 bin 20 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteğinin de 15 milyon 557 bin 980 lira olduğu kaydedildi.
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