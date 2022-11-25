Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'den Bandırma OSB savunması

25 Kasım 2022 Cuma, 11:17

Tarim ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Güvenilir Ürün Platformu'nun düzenlediği toplantıda, bir yandan çiftçiyi köyde tutmak, şehirden köye göç başlatmak üzere politikalar ürettiklerini belirtirken diğer yandan Balıkesir'de Türkiye ortalamasının üç katı verime sahip kuru tarım arazileri üzerine kurulan Organize Sanayi Bölgesine (OSB) sahip çıktı.

Sanayicilerin yeni alan talebi üzerine, Kirişçi, "Türkiye arazi zengini bir yer değil. Ama yine de elimizden geleni yapıyoruz. Sanayimizin gelişmesini kim istemez ki" dedi. Kirişçi'ye verimli araziler üzerine kurulan Bandırma Organize Sanayi Bölgesi'nin Başkanı Sadettin Çay, "Bakanımızdan iki çok önemli talebimiz oldu. İkisinde de bizi kırmadı.Tarım ile sanayiyi iç içe geçirmek ve kahverengi yaka istihdam dediğimiz istihdamı yarattık. Tarım teknolojileri ile ilgili bir bölüm alacağımızı söyledik yine sayın bakanımız bize destek oldu" diyerek teşekkür etti. Gazetecilerin Balıkesir Bandırma'da bu kadar verimli arazinin neden OSB olduğunu sorması üzerine de Kirişçi, "O arazinin yerine yine Bandırma'da 8 bin dönüm sera çiftlikleri kurduk. 10 bin kişiye istihdam sağladık" dedi.

NE OLMUŞTU?

Gıdada dışa bağımlılığın faturasını yükselen fiyatlarla ödeyen Türkiye, verimli arazilerini kaybetmeye devam ederken Balıkesir'de 48 bin dekarlık verimli kuru tarım arazisinde OSB kurma projesi gündeme taşınmıştı.

Bölgede ağır makine sanayi Organize Sanayi Bölgesi kurulması fikri ilk 2014 yılında ortaya çıktı. Bölge halkının direnişi ile alan 8 bin dekara düşürüldü. 2020 yılına gelindiğinde 1/50.000 Bütünleşik Kıyı Alanları Planı ile bu alan tekrar artırıldı. Türkiye'de ortalama buğday üretimi 270 kg iken OSB'nin yapılması planlanan alanda bu üretimin 500-600 kiloları bulduğunu söyleyen köylüler ve Ziraat Mühendisleri Odası projenin bir an önce durdurulmasını istiyor.

Bandırma’da organize sanayi bölgesi yapımına tarım arazilerinin hasadı dahi beklenmeden başlandı. Yetkililerin, yurttaşlara, “OSB’den çok kazanacağız, paranızı veririz” dediği iddia edildi.