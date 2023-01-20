Tarımsal girdi enflasyonu yıllık bazda yüzde 121.4 yükseldi

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 10:37

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 10:49

TÜİK, kasım ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni (Tarım-GFE) yayınladı.

Tarım-GFE, kasımda aylık bazda yüzde 2.38 artarken, yıllık bazda yüzde 121.41 yükseldi.

Endekste, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 101,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 112.49 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,12, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,37 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 101,22, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 124,51 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 37,93 ile veteriner harcamaları ve yüzde 65,59 ile makine bakım masrafları oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 172,05 ile enerji ve yağlar ve yüzde 151,15 ile bina bakım masrafları oldu.