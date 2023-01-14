CHP'li Ömer Fethi Gürer: “Tarım İşletmesi, iyi teklifleri neden görmezden geldi?”

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 09:40

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 09:40

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Gözlü Tarım İşletmesinin kuzu satış ihalelerini iptal etmesinin kuruma verdiği zararı Meclis gündemine taşıdı

Belirlenen muhammen bedelin üstünde teklifler gelmesine rağmen ihalelerin neden sonuçlandırılmadığının açıklanmasını isteyen CHP'li Gürer, 2022 yılında hayvan satımı için yapılan ihalelerde benzer durumların olup olmadığını ve olmuşsa bu ihalelerde muhammen bedel ile en yüksek teklif arasındaki fiyat farkının ne kadar olduğunu sordu.

CHP'li Gürer, Sayıştay raporlarına da yansıyan Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nden 2021 yılında 23 lira ila 25 lira arasında muhammen bedel belirlenmesine ve her birinde muhammen bedelin üstünde teklif gelmesine rağmen 9 bin 750 baş kuzunun satışı için açılan ihalelerin iptal edilmesini mercek altına aldı.

Gürer, kurumun 3 milyon liradan daha fazla zarara uğramasına neden olan ihale iptalleriyle ilgili sürecin, 2021 yılında, Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğünün toplam 9750 baş reforme kuzuyu Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği kapsamında ihale yoluyla satmak için Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden (TİGEM) yetki istemesiyle başladığını belirtti.

PİYASA DEĞERİNİN ÜZERİNDE TEKLİFLER GELDİ

Genel Müdürlüğün, işletme tarafından belirlenen muhammen bedelin 23 TL’den 25 TL’ye yükseltilmesi koşulu ile işletmeye ihale yetkisi verdiğini aktaran CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, muhammen bedelin belirlenmesi sürecinde Et ve Süt Kurumu, Ulusal Kırmızı Et Konseyi, küçükbaş hayvancılığın yoğun olduğu 3 ilin ticaret borsası ve hayvan ticareti yapankişilerden fiyat alındığını ve piyasa fiyatının 24,72 TL olarak tespit edildiğini ifade etti.

TEKLİFLER İYİ OLMASINA RAĞMEN İHALELER NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Kuzu satışıyla ilgili gerçekleştirilen 3 ihalede de muhammen bedel olan 25 liranın üzerinde teklifler verilmiş olduğunun yine Sayıştay raporlarına yer aldığına dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, “Muhammen bedelin üzerinde oluşan teklif fiyatların düşük kalması gerekçe gösterilerek ihaleler iptal edilirken muhammen bedelin 4 ihalede de 25 TL olarak belirlenmesi diğer bir çelişkiyi ortaya koymaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

3 MİLYON LİRADAN FAZLA ZARAR

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Muhammen bedel üzerinde teklif fiyatları oluşmasına rağmen ihalelerin somut gerekçelere dayanmaksızın iptal edilmesi nedeniyle; kurumun, hayvanların bakım ve beslenmesi ve kesime gönderilmesi için ilave maliyetlere katlanmak zorunda kaldığını, küçükbaş ölümleri nedeni ile zarar oluştuğunu, kombina kesim fiyatlarının düşük olması nedeni ile gelir kayıpları yaşandığını ve söz konusu süreçte 1’inci ihaleye göre oluşan gelir kaybı ve zarar toplam 3 milyon 176 bin TL; 2’nci ihaleye göre ise 3 milyon 227 bin TL olduğunu da sözlerine ekledi.

Gürer, Meclis gündemine taşıdığı konuyla ilgili sorularının, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından yanıtlanmasını istedi.