Tarımsal girdi enflasyonu yıllık yüzde 49.92 arttı

TÜİK verilerine göre, tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) şubatta yıllık yüzde 49,92, aylık yüzde 3,59 arttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 10:34
Tarımsal girdi enflasyonu yıllık yüzde 49.92 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Şubat ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksini (Tarım-GFE) açıkladı.

Buna göre, tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 49,92, aylık yüzde 3,59 arttı. 

Tarım-GFE'de  2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,59 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,37 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,92 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 36,71 artış gerçekleşti.

Tarım-GFE'de ocak ayındaki yıllık artış yüzde 45,11 seviyesindeydi. Böylece şubat ayı tarımsal girdi enflasyonu yıllık bazda hız kazanmış oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ VETERİNER HARCAMALARINDA

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 164,78 ile veteriner harcamaları oldu.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 8 alt grup daha düşük, 3 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 5,85 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,63 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,34 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 46,51 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 75,27 artış gerçekleşti.


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