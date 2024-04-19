Tarımsal girdi enflasyonu yıllık yüzde 49.92 arttı
TÜİK verilerine göre, tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) şubatta yıllık yüzde 49,92, aylık yüzde 3,59 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Şubat ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksini (Tarım-GFE) açıkladı.
Buna göre, tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 49,92, aylık yüzde 3,59 arttı.
Tarım-GFE'de 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,59 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,37 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,92 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 36,71 artış gerçekleşti.
Tarım-GFE'de ocak ayındaki yıllık artış yüzde 45,11 seviyesindeydi. Böylece şubat ayı tarımsal girdi enflasyonu yıllık bazda hız kazanmış oldu.
EN YÜKSEK ARTIŞ VETERİNER HARCAMALARINDA
Yıllık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 164,78 ile veteriner harcamaları oldu.
Aylık Tarım-GFE'ye göre 8 alt grup daha düşük, 3 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 5,85 ile diğer mal ve hizmetler oldu.
Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,63 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,34 artış gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 46,51 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 75,27 artış gerçekleşti.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstinyePark AVM'de korkutan yangın!
- '6 yıldır yaşattığınız zulüm yetmedi mi?'
- 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'
- Ve Şimşek IMF'yle 'el sıkıştı'
- İki soruşturma birden
- Gülşen Bubikoğlu '50 yıllık dans...'ı paylaştı
- İzmitlinin hakkı bütün İzmitlilere!
- 562 bin liralık 'alınteri'
- İlk üç yıl zorunluluğu olmayacak
- Mazbata töreninde hakaret: Gözaltına alındı!