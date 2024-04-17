TÜİK: İnşaat maliyetleri şubatta yıllık yüzde 70 arttı

Yayınlanma: 17.04.2024 - 11:41

Güncelleme: 17.04.2024 - 11:41

Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat 2024 dönemine ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyetlerindeki artış şubatta hızlandı

İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,41 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,05 arttı. Ocakta yıllık artış yüzde 66,9 olmuştu.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,46 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,48 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 54,82 arttı, işçilik endeksi yüzde 108,98 arttı.

BİNA İNŞATININ MALİYETİ YÜZDE 68,29 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,28 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,29 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,38 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,34 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 52,10 arttı, işçilik endeksi yüzde 108,35 arttı.

BİNA DIŞI YAPILARIN MALİYETİ YÜZDE 76 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,85 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,02 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,70 arttı, işçilik endeksi yüzde 2,0 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 63,66 arttı, işçilik endeksi yüzde 111,33 arttı.