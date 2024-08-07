Tarımsal sulamada sorun yaygınlaşıyor

Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği’nin çiftçilere yolladığı ve belli ürünler (güzlük soğan, patates, sebze vb.) ekilmesi halinde su verilmeyeceği şeklindeki yazı hem tartışma yarattı hem bu sorunun daha yaygın olduğunun ortaya çıkmasına neden oldu.

Emirhan Çoban
Yayınlanma: 07.08.2024 - 04:00
Tarımsal sulamada sorun yaygınlaşıyor
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Adana Çukurova’da çalışmalar yürüten Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği’nin çiftçilere yolladığı ve belli ürünler (güzlük soğan, patates, sebze vb.) ekilmesi halinde su verilmeyeceği şeklindeki yazı hem tartışma yarattı hem bu sorunun daha yaygın olduğunun ortaya çıkmasına neden oldu.

Ekonomi gazetesinde yer alan haberle ilgili bilgi veren ZMO Başkanı Baki Remzi Suiçmez, bu gibi durumların yalnızca Çukurova’da değil, Aydın başta olmak üzere tüm Ege bölgesinde de yaşandığını belirtti. “Suyun kullanılması gereken bir ortamda yolun yarısında ‘Size su veremiyoruz’ demek devletin sulama planlamasındaki zaafiyeti gösterir” yorumu yapan Suiçmez, bu nedenle üreticinin zarar edeceğini kaydetti.


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