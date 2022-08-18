18 Ağustos 2022 Perşembe, 04:00

Enflasyon rakamları her geçen gün tırmanırken iktidarın adımları ise birbiri ardına boşa çıkıyor. Bir yandan market raflarındaki ürünlerin etiketleri yükselirken bir yandan da tarladaki maliyet artışları sürüyor. Bu artışlara dikkat çekmek isteyen CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, temel tarım girdilerindeki fiyatları yıllık olarak kıyasladı. Tutdere’nin geçen yılın ağustos ayı ile bu yılın ağustos ayı karşılaştırmasında ortaya çıkan sonuçlar şöyle: Mazotun litresi yüzde 249 artışla 6 lira 75 kuruştan 23 lira 58 kuruşa çıktı, amonyum sülfat gübresinin tonu yüzde 14.3 artışla 9 bin 800 TL’den 11 bin 200 TL’ye, DAP gübresinin fiyatı yüzde 32.3 artışla 14 bin 600 TL’den 19 bin 400 TL’ye, 20-20-0 gübresinin fiyatı yüzde 52.7 artışla 8 bin 320 TL’den 12 bin 700 TL’ye, can gübresinin fiyatı yüzde 30.4 artışla 7 bin 360 TL’den 9 bin 600 TL’ye, üre gübresinin fiyatı yüzde 15 artışla 12 bin 178 TL’den 14 bin TL’ye çıktı.

ÜRETİCİNİN GÜCÜ KALMADI

CHP’li Tutdere, Tarım Kredi marketleri ile fiyatları düşürmeye çalışan iktidarın, üretim maliyetlerini aşağı çekmek için hiçbir önlem almadığını söyledi. Tutdere, “İsteniyor ki etin, sebzenin, meyvenin, bakliyatın, ekmeğin fiyatı hep aynı olsun. Fakat böyle bir dünya yok. Akaryakıt zamları ürüne yansımayacak mı? Girdi masrafları ekinden önce büyüyor. Kötü yönetim üreticiyi büyük bir çıkmaza sürükledi. Üretim azalırken dışa bağımlılık artıyor. Üreticinin fahiş girdi fiyatları karşısında dayanacak gücü kalmadı” diye konuştu.