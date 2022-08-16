Bütçe temmuzda 64 milyar lira açık verdi: KKM'nin maliyeti 60 milyarı geçti

16 Ağustos 2022 Salı, 04:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dün yayımladığı merkezi yönetim bütçesi verileri, hem bütçe açığının devam ettiğini hem kur korumalı mevduatın (KKM) yurttaşa yükünü çarpıcı şekilde ortaya koydu.

Temmuz 2022’de geçen yılın aynı ayına kıyasla bütçe gideri yüzde 85 artışla 261 milyar lira, gelir yüzde 106.7 artışla 197 milyar lira ve açık yüzde 39.8 artışla 64 milyar lira oldu. Faiz dışı denge de 47.3 milyar lira açık verdi. Yine vergi geliri yüzde 99.2 artışla 168.8 milyar liraya çıkarken faiz gideri yüzde 29.4 düşüşle 16.7 milyar lira oldu. İlk yedi ayda ise gider yüzde 78.1 artışla 1 trilyon 433 milyar lira, gelir yüzde 101.4 artışla 1 trilyon 462 milyar lira olurken bütçe 29.5 milyar lira fazla verdi. Yine ilk yedi ayda vergi geliri yüzde 106.8 artışla 1 trilyon 203 milyar lira, faiz gideri yüzde 32.2 artışla 151.3 milyar lira oldu. Diğer detaylar ise şöyle:

- KKM’ler için Hazine’den yapılan ödemeler temmuzda 23.4 milyar TL’ye fırladı. Bütçeden martta 11.7 milyar TL, nisanda 4.6 milyar TL, mayısta 4.8 milyar TL, haziranda da 16.1 milyar TL çıkmıştı. Beş aylık dönemde KKM’lerin bütçeye toplam faturası 60.6 milyar TL’ye ulaştı. Oysa ek bütçede KKM’lerin için yer alan ödenek toplamı 40 milyar TL’ydi. Beş aylık toplam harcama bu ödeneğin çok üzerine çıktı.

‘ÖRTÜLÜ’ BÜYÜYOR

- “Örtülü ödenek” harcamaları bir önceki aya göre 107.9 milyon TL’den 164.1 milyon TL’ye çıktı. Yedi aylık harcama toplamı ise 2.1 milyar TL’ye ulaştı.

- “Görevlendirme gideri” olarak belirtilen görev zararları temmuzda 30.1 milyar TL, yedi aylık dönemde de 133.1 milyar TL oldu. Ekmek fiyatlarındaki artışı durdurabilmek için 7 bin 450 TL’den alınan buğdayı fırıncılara 4 bin 500 TL’den veren TMO’nun görevlendirme gideri temmuzda 4 milyar TL’lik artışla yedi aylık dönemde 11.1 milyar TL’ye ulaştı.