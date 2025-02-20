Tasarruf unutuldu: Emekçiye yok, kurumlara var!

Yayınlanma: 20.02.2025 - 10:50

Güncelleme: 20.02.2025 - 10:55

Bütçe daha ocak ayında 139.2 milyar lira açık verdi. Orta Vadeli Program’a göre de bütçenin bu yıl 1.9 trilyon lira açık vermesi bekleniyor. Buna karşın kamuda kurumların bütçe ödeneklerinde artışa gidildi. Aralarında bakanlıkların da bulunduğu genel bütçeli idarelerin Bütçe Yasası ile verilen başlangıç ödeneği 14 trilyon 605 milyar 800 milyon 967 bin liraydı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, bu kurumların ödenek toplamı 14 trilyon 629 milyar 60 milyon 573 bin liraya çıkarıldı.

Kurumların ödeneklerinde yaklaşık 23.2 milyar liralık artışa gidildi. Bu kurumların ocak ayında yaptıkları toplam harcama ise 1.1 trilyon lira oldu. İçerisinde üniversitelerin bulunduğu yüksek öğrenim kurumlarının başlangıç ödeneği 488 milyar 405 milyon 230 bin liraydı. Bu kurumların ödenek toplamı da 488 milyar 979 milyon 747 bin liraya çıkarıldı. Yaklaşık 574.5 milyon lira artış yapıldı. Bu kurumların ocak ayı harcaması ise 38.1 milyar lira oldu.

5 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE ARTIŞ

Üniversiteler dışındaki özel bütçeli diğer idarelerin bütçe başlangıç ödeneği 871.8 milyar liraydı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın başlangıç ödeneği 136.5 milyar lira, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun başlangıç ödeneği de 46.1 milyar lira olarak yer alıyor. Ancak bu kurumların ödenek toplamları sıfır olarak gösteriliyor.

Bu kurumların başlangıç ödenekleri dahil edilerek hesaplandığında diğer özel bütçeli idarelerin toplam ödeneği yaklaşık 877 milyar liraya yükseliyor. Bu kurumların başlangıç ödeneği 871.8 milyar liraydı. Buna göre bu kurumların ödeneklerinde de yaklaşık 5 milyar liranın üzerinde artış görülüyor. Özel bütçeli diğer idarelerin ocak ayında yaptıkları toplam harcama ise 32.1 milyar lira oldu.

Düzenleyici ve denetleyici kurumların başlangıç ödeneği 68.3 milyar liraydı. Bu kurumların ödenek toplamı da 69 milyar 18 milyon liraya çıkarıldı. Yaklaşık 656 milyon liralık artış oldu. Bu kurumların ocak ayındaki harcaması da 2.6 milyar lira olarak gerçekleşti.