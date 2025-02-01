Atanmayan sağlıkçılar Ulus’ta toplandı: ‘Tasarruf değil atama istiyoruz’

Yayınlanma: 01.02.2025 - 15:43

Güncelleme: 01.02.2025 - 15:59

Sağlık emekçileri 100 bin atama isteğiyle Ulus Atatürk Heykeli önünde toplandı. Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Aras Ali Altıntaş burada bir açıklama yaptı. “Sağlıktan tasarruf memleketin nefesini keser” diyen Altıntaş, “Bu kalabalık, istihdam uğruna mücadele ediyor. 1 yıldır sonuçlanmayan atama sürecine razı değil” ifadelerini kullandı. Atama bekleyen sağlıkçı sayısının 870 bini aştığını vurgulayan Altıntaş, “Sağlık Fakültesi mezunlarını listeleyin. İstedikleri atamayı verin. Bindiğiniz arabalar, oturduğunuz koltuklar, yediğiniz içtiğiniz sizin olsun. Sağlıkta en az yüz bin atama istiyoruz. Bu bir istek değil, ihtiyaçtır” dedi.

MEMİŞOĞLU TAMAM SIRA ŞİMŞEK’TE

Sağlıkçıların atama taleplerini “Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı, bizim atamayı beklediğimiz kadar” ifadeleriyle dile getiren Altıntaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile yaptıkları görüşme sonucu istihdam açığı konusunda mutabık kalındığını söyledi ve topu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e attı. Altıntaş “Söz sizde, gerekenin yapılacağına inanıyoruz” diye konuştu.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKELERI BİZİ ÜÇE KATLADI

Altıntaş’tan sonra konuşan Sağlıkçı Birliği Sözcüsü Furkan Altuk “48 ülkenin baz alındığı OECD verilerine göre bin kişi başına düşen hemşire sayısının ülkeler ortalaması 9,2 iken ülkemizde yalnızca 2,8’dir. Ülkemiz, 48 ülke arasında 42.sırada yer alıyor. 3.dünya ülkelerinin bile sağlıktaki bin kişi başına düşen personel sayısında ülkemizi 3’e, 4’e katlaması kabul edilebilir bir durum değildir. Tasarruf tedbirlerinin mimarı Şimşek’e soruyoruz. Sağlıkta kişi başına düşen personel sayısında nasıl bir bolluk görüldü de tasarrufa gidildi. Sağlıkta tasarruf edilecek personeli bırakın, çarkı döndürecek kadar bile personel yok” değerlendirmesinde bulundu.