'Tasarruf'a dava

Yayınlanma: 23.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.05.2024 - 04:00

Fazla çalışma ücretini sınırlandıran, personelin servis hizmetini kaldıran maddelerin iptalini istediklerini belirten Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, buna karşın “kamuda tasarruf” paketinin uygulanmasını istediklerini ancak “kazanımların gasp edilebileceği düşüncesine de hizmet eden bu bakış açısının kamu görevlilerini tedirgin ettiğini” vurguladı.

