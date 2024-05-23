'Tasarruf'a dava
Memur-Sen’e bağlı Büro MemurSen, tasarruf genelgesinin bazı maddelerinin iptal edilmesi için dava açtı.
Fazla çalışma ücretini sınırlandıran, personelin servis hizmetini kaldıran maddelerin iptalini istediklerini belirten Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, buna karşın “kamuda tasarruf” paketinin uygulanmasını istediklerini ancak “kazanımların gasp edilebileceği düşüncesine de hizmet eden bu bakış açısının kamu görevlilerini tedirgin ettiğini” vurguladı.
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