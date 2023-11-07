Taşıt sigortalarının yanında tamamlayıcı sağlık ve ferdi kaza öne çıktı: 9 ayda 328 milyar TL

Yayınlanma: 07.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 07.11.2023 - 04:00

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB, ilk dokuz aylık prim üretimi verileri, yılın tümünde 450-500 milyar liralık bir büyüklüğe ulaşılacağını ortaya koydu. Yüksek enflasyon, artan varlık değerleri ve maliyetler de bu süreci etkiledi.

TSB verilerine göre Ocak-Eylül 2023’te geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam prim üretimi yüzde 123.4 artışla 328.2 milyar liraya ulaştı. Bu kapsamda prim üretimi hayatdışında yüzde 128.5 artışla 288.7 milyar lira, hayat braşında yüzde 92 artışla 39.5 milyar lira oldu. Hayatdışının alt branşlarına bakıldığında ise pazar payı yüzde 25.8 olan zorunlu trafik sigortasında yüzde 133.4 artışla 74.5 milyar liralık prim üretildiği görülüyor. Payı yüzde 19.8 olan kaskoda ise yüzde 111.3 artışla 57.1 milyar liralık prim üretildi. Bunların yanında hem hacim hem oran olarak güçlü prim üretimine ulaşan alt branşlar açısından, yüzde 186.2 artışla 12.4 milyar liraya ulaşan tamamlayıcı sağlık, yüzde 175.7 artışla 7.2 milyar liraya ulaşan ferdi kaza

özellikle öne çıktı. İlk dokuz ayda ayrıca yüzde 149.1 artışla 29.8 milyar liraya ulaşan yangın, yüzde 187.5 artışla 577.1 milyon liraya ulaşan kefalet, yüzde 282.1 artışla 4 milyar liraya ulaşan finansal kayıp sigortaları dikkat çekti.

Sadece eylül ayında ise geçen yılın aynı ayına kıyasla prim üretimi toplamda yüzde 91.7 artışla 39.7 milyar lira, hayatdışında yüzde 93.4 artışla 34.8 milyar lira ve hayatta yüzde 80.5 artışla 4.9 milyar lira oldu.

DOĞAL FELAKETLER MALİYETİ ARTIRIYOR

Doğal felaketlerin görülme sıklığı artarken reasürans maliyetlerinin de yükseldiğini belirten Howden Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Atınç Yılmaz, “2017’ye kadar doğal afet kaynaklı hasarlar yılda 50 milyar dolara ulaşıyordu. Bu oran son beş yılda 100-130 milyar dolara ulaştı” dedi. Bu artışın, hız kesse de 2024’te devam edeceğinin tahmin edildiğini vurgulayan Yılmaz, küresel reasürans firmalarında ise fiyat yeterli olduğu müddetçe kapasite sorunu yaşanmayacağını, önceliğin ise risklerini iyi yöneten firmalara verileceğini belirtti.

İSTİHDAMA KATKI İÇİN ÖZEL EĞİTİM İŞBİRLİĞİ

Anadolu Sigorta’nın, sektör istihdamını desteklemek için Ankara Üniversitesi (A.Ü.) ile bir eğitim işbirliğine imza attığı açıklandı. Bu kapsamında A.Ü. Beypazarı Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencilerine yönelik bir eğitim programı oluşturuldu.

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, “Projemizin temel amacı, gençlerimize sigorta sektöründe çalışma hayatlarına hazır şekilde başlamaları için gerekli donanımı kazandırmak ve yine onlara elimizden geldiğince hızlı iş imkanları yaratmaktır” dedi.

‘İŞTAHIMIZ YÜKSEK’

AXA’nın, Groupama Sigorta ve Groupama Hayat’ı geçen mayıs ayında satın alması sonrası başlayan birleşme sürecinin tamamlandığı açıklandı. Acente sayısı 4 binin üzerine çıkarken AXA Sigorta’nın pazardaki yeri ekim sonu itibarıyla dördüncülüğe yükseldi. AXA Sigorta Üst Yöneticisi Yavuz Ölken, “Bu gelişme ile 2024-2026 yılları için iştahımız oldukça yüksek. 1+1’i üç yapma gayretiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

SİGORTA TÜFE’DE SAĞLIK DİKKAT ÇEKTİ

TÜİK’in Ekim 2023 ile ilgili açıkladığı tüketici enflasyonunun (TÜFE) detayları, sağlık sigortasında fiyat artışlarına işaret etti.

TÜİK’in sepetindeki branşlara göre “Sigorta TÜFE”, önceki aya (aylık) kıyasla yüzde yüzde 0.23 düşerken Aralık 2022’ye (10 aylık) kıyasla yüzde 27.45, Ekim 2022’ye (yıllık) kıyasla yüzde 35.65 arttı. Yıllık artış önceki ay yüzde 40.1’di. Alt branşlar açısından fiyatlar aylık bazda konut sigortasında yüzde 0.19, sağlık sigortasında yüzde 1.93 artarken ulaştırma sigortasında yüzde 0.53 düştü. İlk 10 aylık artışlar konutta yüzde 4.24, sağlıkta yüzde 37.39 ve ulaştırmada yüzde 28.87 oldu. Yıllık artışlar ise konutta yüzde 87.31, sağlıkta yüzde 63.54 ve ulaştımada yüzde 32.41.

SEKTÖRDEN KISA KISA

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK), Esyal Sigorta Aracılık’ın uygunluk belgesini iptal etti. Gerekçede Sigortacılık Kanunu’nun 32. maddesinin ikinci fıkrasına dikkat çekildi.

Unico Sigorta’nın, inovasyon ve teknolojiye verdiği değer kapsamında Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji ve Jeofizik Mühendisliği işbirliğiyle Ar-Ge tabanlı bir deprem projesi başlattığı açıklandı.

KARTALLIOĞLU: BÜYÜK EKOSİSTEM YARATTIK

CarrefourSA’nın, Cumhuriyetin 100. yılında 1000 mağaza hedefine ulaştığı açıklandı. Bursa’daki mağazanın açılışında konuşan CarrefourSA Üst Yöneticisi Kutay Kartallıoğlu, “Cumhuriyetin 100, CarrefourSA 30 yaşında. Türkiye’de faaliyet gösteren, bu toprakların insanıyla büyüyen bir şirket olarak ‘işin doğrusu’nun peşindeyiz. Bugüne kadar esnafımızdan girişimciye, yerel üreticimizden kadın emeğine, çalışanlarımızdan tedarikçilerimize büyük bir ekosistem yarattık. 11 bine yakn çalışanımız var” dedi.

İNSAN HAKLARI İÇİN İŞ DÜNYASINA ÇAĞRI

UN Global Compact Türkiye’nin geçen yıl başlattığı “İş Dünyası ve İnsan Hakları Hızlandırma Programı” bu yıl ikinci kez yapılıyor. İş dünyasını insan hakları alanında “taahhütten eyleme” geçmesi için destekleyen ve ocak ayında başlayıp altı ay sürecek programa başvurular ise 15 Aralık’a kadar yapılabilir.

35 ülkede uygulanan programa katılan şirketler iş ve operasyon süreçlerindeki insan hakları uygulamalarını ve etkilerini değerlendirerek atılması gereken adımları belirleme yetkinliği kazanıyor.

ÇAĞATAY BAYDAR’A ULUSLARARASI GÖREV

TEB Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı Çağatay Baydar’ın, 90 ülkeden yaklaşık 400 faktoring şirketinin üye olduğu dünyanın en büyük uluslararası faktoring ağı olan FCI (Factors Chain International) başkanlığına üçüncü kez seçildiği açıklandı. 2023-2025 dönemi için seçilen Baydar yeni göreviyle ilgili şu vurguyu yaptı: “FCI’ın alacak finansmanında ‘sektörün sesi’ olarak görevini başarıyla sürdürmesi ve bu doğrultuda yapılacak çalışmaların desteklenmesi benim en önemli görevlerim arasında yer alacak.”

SİPAY ‘KOLAY ADRES’ SİSTEMİNE DAHİL OLDU

Ödeme sistemleri alanında hizmet veren fintek şirketi Sipay’ın, kullanıcılarına IBAN vermeye başladığı ve “kolay adres” sistemine dahil olduğu açıkladı.

Sipay Üst Yöneticisi Semih Muşabak, “Hesap bilgilerini telefon numarası, vergi numarası, kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası bilgileriyle kolay adres altyapısında eşleştiren kullanıcılar, para transferlerinde artık hesap numarası yerine bu bilginin kullanılmasını isteyebilecek. FAST ile Sipay cüzdana para yüklemek de çok kolaylaştı” dedi.