Taşıt ve hizmet binaları için milyarlarca lira ödeme yapılıyor: İktidar ‘kiradan’ vazgeçemiyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, hizmet alımları kapsamında kamunun yaptığı kiralamalar için bütçeden 8 ayda toplam 10.4 milyar lira çıktı. Tasarruf tedbirlerine karşın taşıt ve hizmet binası için bütçeden kira ödemeleri de devam ediyor.

Hizmet alımı kapsamındaki kiralamalar içerisinde ilk sırada personel servisi kiralama giderleri geliyor. Bu kapsamda 8 ayda 3.3 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. İkinci sırada ise taşıt kiralama giderleri geliyor. Bütçeden 8 ayda kiralanan taşıtlar için toplam 2.5 milyar lira harcama yapıldı.

KİRALIK BİNALAR

Kamunun kullandığı binaların bir bölümü de kiralık. Bu binalar için milyonlarca lira kira ödemesi yapılıyor. Bu kapsamda hizmet binası kiralamaları için bütçeden 8 ayda yapılan ödeme 1.6 milyar lira olarak gerçekleşti. Hava taşıtı kiralama giderleri de dikkat çekti. Bu kapsamda 8 aylık bütçe harcaması 1.8 milyar lira olarak gerçekleşti.

TEMSİLE, AĞIRLAMAYA MİLYONLAR

Kamunun temsil, tanıtma ve ağırlama giderleri için yaptığı harcama da 1 milyar liraya yaklaştı. 8 aylık harcama 935.7 milyon lira oldu. Temsil, tanıtma ve ağırlama giderleri için bu yıl bütçede toplam 1.4 milyar lira ödenek ayrılmıştı.