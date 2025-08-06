Taşyapı’dan Etiler’de ikna toplantısı: “Samimi ise karotu durdursun”

Etiler Toprakkale Sokak'ta bulunan 12 apartmandan birer daire satın alarak kat maliki sıfatıyla karot aldıran Taşyapı sahibi Emrullah Turanlı kentsel dönüşüm yasası kapsamında apartmanların tümünü yıkmayı planlıyor. Yıkılan apartmanlar yerine turistik konsept proje yapacağını ifade ederek kat maliklerini sözleşme imzalamaya ikna etmek isteyen Taşyapı'ya yurttaşlar karşı çıkıyor. Yapılacak projenin belirsizlikleri, yurttaşların iradesi dışında karot aldırılarak dönüşümün zorunlu hale getirilmesi, sözleşmede bulunan muğlak ifadeler sebebiyle tepki çeken şirket dün Etiler'de kat malikleri ile bir toplantı düzenledi.

Şirket avukatı, Taşyapı sahibi Emrullah Turanlı’yı temsilen yurttaşlara açıklamalarda bulundu. Avukatın “Emrullah beyin çok büyük bir şirketi var bu projeye ihtiyacı yok” sözleri üzerine öfkelenen yurttaşlar “O zaman buradan gidebilir” şeklinde yanıt verdi. İki saatten uzun süren toplantının sonunda şirket avukatı yurttaşları ikna etmeyi başaramadı.

ŞİŞLİ'NİN "KANAL İSTANBUL'UNU ÖRNEK GÖSTERDİ!

Toplantının başında, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet gazetesinde çıkan “Etiler’e çökme planı” haberini yalanlayan Taşyapı temsilcisi, şirketin Etiler’de inşa ettiği otelin kaçak olmadığını, otel olarak değil rezidans olarak kullanılacağını iddia etti. Bu iddianın üzerine çok sayıda yurttaş otelin vakıf arazisine nasıl yapılabildiğini sordu. Şirket temsilcisi Emrullah Turanlı’nın Şişli’de, daha önce defalarca yapımı durdurulan deprem toplanma alanına inşa ettiği 37 katlı rezidans projesini örnek göstererek Taşyapı’nın bu projeler ile “değer yaratmayı” hedeflediğini savundu.

Şirket temsilcisinin iddiasına göre, Etilerli bazı kat malikleri Emrullah Turanlı’ya ulaşarak evlerinin dönüştürülmesini istedi. Bu iddiaya tepki gösteren yurttaşlar “bu talebi kim, hangi apartman getirdi” diye sordu. Toplantıya katılım sağlayan yurttaşlar arasında bu talebe sahip bir kimsenin bulunmadığı ortaya çıktı. Şirket temsilcisi sürecin başında Emrullah Turanlı’nın Şişli’de kat malikleri ile gerçekleştirdiği toplantıyı anımsattı ve katılımcıların tümünün dönüşüm istediğini söyledi. Geçmişteki toplantıya katıldığını ifade eden çok sayıda yurttaş bu iddiayı da yalanladı.

"KAROT DURDURULSUN"

Toplantı boyunca yurttaşlar sıklıkla apartmanlardan daire satın alarak karot aldırılmasının “dönüşüme zorlamak” olduğunu vurguladı. Turanlı’nın niyetinin “şeffaflık ve kentsel dönüşüm” değil “rant” olduğunu iddia eden yurttaşlar Turanlı’nın sözleşmede uzlaşılana kadar karot aldırma ve yıkım sürecini durdurması gerektiğini söyledi. Karot tartışması sürerken şirket temsilcisi “burada artık karot alındı bu konuya hiç girmeyelim” dedi.

Temsilci uzunca bir süre yurttaşların zorla evlerinden çıkarılmayacağını, Taşyapı dışında bir müteahhit ile anlaşılması halinde evlerine artı kat inşa edemeyeceklerini ve “yüksek IQ’lu” bir konuta sahip olamayacaklarını, Turanlı’nın en az yüzde 60 ile anlaşmaya varmak istediğini, sözleşmede yapılacak çeşitli düzenlemeler ile ilgili yurttaşlardan oluşturulacak temsilciler kurulu ile müzakere edilebileceğini anlattı ancak yurttaşların büyük bir kısmı ikna olmadı.

Avukat, “Siz burayı kendiniz dönüştürseniz yapabileceğiniz 5 kat. Çok metrekare alsanız da ekonomik değeri iyi olmayabilir. Size vereceğimiz metrekareyi iyileştireceğiz. IQ’su yüksek bir proje yapalım. Nicelik değil nitelik arayalım. Burada bir konsept proje yapılacak ama henüz belli değil” ifadelerini kullandı.

"BİZ DEĞİL YASA YIKACAK"

Yurttaşlar avam projesi bile çizilmemiş bir konsept projenin yapılması için sözleşme imzalamayacaklarını belirterek “madem hiçbir şey belli değil neden gelip binaları yıkmaya çalışıyorsunuz” şeklinde tepki gösterdi.

Apartmanlarından karot aldırılan kişiler “Turanlı ile anlaşmazsak ne olacak evimizi yıkılacak mı” diye sordu. Avukat, “anlaşma sağlanmadan kimsenin tahliye edilmeyeceğine” dair garanti verdi. “Eğer anlaşmazsak yıkacak mı” sorusu üzerine avukat, “biz yıkmayacağız yasa yıkacak” dedi. Yurttaşlar bu yanıtı alkışlar ile protesto etti.

Adanın neredeyse tümünde karot aldırılan apartmanların karota ilişkin değerlendirme sonuçları henüz gelmedi. Yurttaşların büyük bir kısmı karottan çıkacak sonuca göre apartmanı yıktırmak yerine güçlendirme yaptırmayı tercih edeceğini söylüyor. Kat maliklerinin çoğu uzun yıllardır Etiler Toprakkale Sokak'ta yaşıyor ve mahallelerini kaybetmekten korkuyorlar.