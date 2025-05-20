Tatil beldesi Bodrum yeni sezonda da inşaat, susuzluk, trafik sorunlarıyla boğuşacak: İnşaat turizmi baltaladı

Cennet koyları yok eden inşaatlar, İstanbul’dan daha kötü trafik, susuzluk, pahalılığı simgeleyen lahmacun fiyatı...

Türkiye’nin bir zamanlar Fransız Rivierası’ndaki lüks tatil beldesi Cort D’azur olma iddiasındaki Bodrum, bugün ne yazık ki bu konularla anılıyor. Bodrum özellikle pandemiden sonra yalnızca bir tatil beldesi olmaktan çıkıp lüks konut projelerinden oluşan “gayrimenkul cenneti”ne dönüştü. Resmi olarak 203 bin olan nüfus yazın 1 milyonu aşıyor. İç göç ve yazlık konut talebiyle, ormanlık alanlar, kıyılar ve zeytinlikler bile imara açıldı.

Tamer Mandalinci 31 yaşında Türkiye’nin en genç belediye başkanlarından biri olarak Bodrum’u bir yıldır yönetiyor. Hem yaşadığı sorunları hem turizm sezonu başlarken gelecek vizyonunu açıklamak istedi, Bodrum’da bir araya geldik. Kent lokantasından, bina estetiğine, çocuk parklarından barınağa kadar zor koşullarda yaptıkları icraatları anlatan Mandalinci, yarımadanın kaybettiklerinin farkında. Şöyle özetliyor durumu:

TURİSTİK YATAK AZALDI

“Gelen turist havalimanından oteline bir saat iki saatte gidiyorsa bir daha gelmez. Koyunuz ne kadar güzel olsa da şehre geldiği zaman hafriyat kamyonlar çalışıyorsa gelmez. Maalesef ana lokomotifimiz, turizmden balıkçılıktan gelen mirasımız inşaata kaydı. Çünkü pandemiden sonra arz talep dengesi bozuldu. Arz çok fazla arttı. İki üç yıldızlı oteller lojmanlara dönüştü. Turistik yatak kapasitesi 250 binden 130 binlere indi. Bu otellerin sahipleri para odaklı baktılar. İnşaat bize kaybettiriyor.”

Mandalinci, turizmin sürdürülebilir ve lokomotif olmasını sağlayıcı hamleler planladıklarını söylüyor. Bunun için de turizm master planı için uluslararası firmalarla görüşmeler yapıyorlar.

2025 turizm sezonu için çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Mandalinci bu konuda şunları söylüyor:

“Trafik ve su sorunu için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Kıyılarda sıfır işgal planladık. Hanutçuluk artık yasak. Ama susuzluk yaşanmayacak diyemem.”

Önerisi ise şu:

“Ege Akdeniz çanağında 3 Avro konaklama vergisi getirilmeli.”

DARBOĞAZDAYIZ YAPILANDIRMA ŞART

Tamer Mandalinci ekonomik olarak darboğaz içinde olduklarını da vurguluyor. Belediyenin gelirlerinin resmi 203 bin nüfusa göre belirlendiğini ve İller Bankası’ndan 60 milyon TL belirlendiğini bunun da yüzde 15’inin kesilerek verildiğini anlatıyor ve şunları söylüyor:

Bodrum Belediyesi’nin toplam 3.6 milyar TL borcu var. Geldikten sonra 1.3 milyar TL faiz giderleriyle ve piyasa borçlarıyla arttı.

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