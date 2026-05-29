Tatil bittiğinde veri yağmuru başlıyor: Türkiye ekonomisinin kritik haziran takvimi netleşti

Kurban Bayramı’nı da kapsayan 9 günlük tatilin ardından Türkiye ekonomisine ilişkin yoğun veri akışı başlıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve ilgili kurumlar tarafından açıklanacak veriler, büyüme, enflasyon, dış ticaret ve işgücü piyasasına dair güncel tabloyu ortaya koyacak.

Türkiye ekonomisi, geçen yıl yüzde 3,6, 2025’in son çeyreğinde ise yüzde 3,4 büyüme kaydederek büyüme eğilimini 22’nci çeyreğe taşımıştı. AA Finans beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) birinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,7 artmasını bekliyor.

DIŞ TİCARET VE İŞGÜCÜ VERİLERİ AÇIKLANACAK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 4 Haziran’da mayıs ayına ilişkin dış ticaret verilerini kamuoyuyla paylaşacak.

Bolat, nisan ayında ihracatın yıllık bazda yüzde 22,3 artışla 25,4 milyar dolara yükseldiğini belirterek, bunun “Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ikinci aylık mal ihracatı rakamı” olduğunu açıklamıştı.

Aynı gün TÜİK, nisan ayı işgücü istatistiklerini yayımlayacak. Mart ayında işsizlik oranı yüzde 8,1 seviyesine gerilerken, işsiz sayısı 2 milyon 873 bin kişi olarak açıklanmıştı.

ENFLASYON VE ÜRETİM VERİLERİ TAKİP EDİLECEK

TÜİK, 5 Haziran’da mayıs ayı enflasyon verilerini duyuracak. Nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 4,18, Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 3,17 artmıştı. Yıllık enflasyon TÜFE’de yüzde 32,37, Yİ-ÜFE’de yüzde 28,59 olarak kaydedilmişti.

10 Haziran’da sanayi üretim endeksi açıklanacak. Mart ayında endeks aylık bazda yüzde 0,8, yıllık bazda yüzde 1,1 gerileme göstermişti.

MERKEZ BANKASI VE CARİ DENGE TAKİP EDİLECEK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 Haziran’da nisan ayı ödemeler dengesi verilerini paylaşacak. Mart ayında cari işlemler hesabı 9 milyar 672 milyon dolar açık vermişti.

11 Haziran’da yapılacak TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı da piyasaların odağında olacak. Kurul, son toplantıda politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmuştu.

BÜTÇE VE FİNANSAL VERİLER GELİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 Haziran’da mayıs ayı bütçe gerçekleşmelerini açıklayacak. Nisan ayında merkezi yönetim bütçesi 338,7 milyar lira açık vermişti.

TÜİK ayrıca 15 Haziran’da ücretli çalışan istatistikleri ile hizmet ve inşaat üretim endekslerini yayımlayacak.

DIŞ TİCARET VE YATIRIM VERİLERİ SIRADA

TÜİK, 18 Haziran’da konut ve iş yeri satış istatistiklerini paylaşacak. 19 ve 22 Haziran’da ise tarımsal girdi fiyat endeksi, tüketici güveni ve yurtdışı üretici fiyat endeksi verileri açıklanacak.

Haziran ayının sonunda ise hizmet üretici fiyat endeksi, dış ticaret ve işgücü istatistikleri kamuoyuna duyurulacak.

PİYASALAR FAİZ KARARINA ODAKLANDI

