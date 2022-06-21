TAV, yolcu garantisiz 7.2 milyar Avro’ya aldıkları havalimanı yatırımına başladı

21 Haziran 2022 Salı, 04:00

Yolcu garantisiz olarak alınan havalimanı inşaatı için yatırım başladı. Mayıs ayında Sani Şener’den TAV’ın CEO’luk görevini devralan Serkan Kaptan, yeni hedeflerini Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Passenger Terminal Expo sırasında düzenlediği bir basın toplantısında anlattı. Kaptan, TAV’ın tepe yöneticilerinin de katıldığı toplantıda 1997’den bu yana sekiz ülkede 15 havalimanı işleten, 21 ülkedeki 65 havalimanında da ürün ve hizmetleriyle yer alarak 90 havalimanına sahip bir yapıya ulaştıklarını belirtti. “1997’de Atatürk Havalimanı işini aldığımızda 3 yıl 9 ay 20 günlüğüne el sıkışmıştık. İkinci yılda dedik ki bu işi büyütmemiz lazım. Atatürk Havalimanı bizim için milattı” diyen Kaptan şu bilgileri verdi:

- Pandemide aldığımız iki önemli işten biri Antalya. Küresel belirsizliklere rağmen 1 milyar 812 milyon Avroluk ön ödemeyi 9 bankanın katıldığı sendikasyon ile tamamladık.

- Fraport ile birlikte işletme süremizi 2052’ye kadar uzattık. Bu ihale, TAV’ın ikinci miladı oldu. Antalya Havalimanı’na 765 milyon Avroluk yatırım yapacağız.

- TAV’ın pandemideki ikinci önemli yatırımı olan Kazakistan’ın Almatı havalimanı. Orada da 200 milyon dolarlık yatırıma başladık. Nijerya ve Karadağ’da yeni projeleri takip ediyoruz.

HAVADA 2019’A HENÜZ ULAŞILMADI

Havacılığın en hızlı etkilenen ve en hızlı toparlanan bir sektör olduğunu belirten Kaptan, henüz 2019 rakamlarına ulaşılmasa da hızlı bir gelişme olduğunu söyledi. Kaptan, şu bilgileri verdi: “Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) verilerine göre 2019’da 9.2 milyar olan küresel yolcu trafiği 2020’de 3 milyara düştü, 2021’de 4.4 milyara çıktı. Bu yıl 6.5 milyara ulaşması bekleniyor. 2019’a dönmek 2024’ü bulacak. Biz 2019’un yüzde 76’sına ulaştık. 2025’te 102 ila 107 milyon yolcuya ulaşacağımızı öngörüyoruz.”