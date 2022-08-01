TAYSAD Başkanı Saydam: Yıl sonu hedefi 14 milyar dolar

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 04:00

Türkiye’de otomotiv yan sanayisinin en büyük çatı kuruluşu Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam, 2022’nin ilk altı ayını değerlendirme toplantısında, tedarik zinciri sorunları ve elektriklileşme sürecinin ana gündem maddeleri olduğunu açıkladı.

Tüm dünyanın elektrikli otomobillere geçiş sürecinde olduğunun altını çizen Saydam, Türk yan sanayisinin de bu hazırlıklarda önde gelen ülkelerden biri olduğunu söyledi. Tedarik sanayisinin toplam otomotiv ihracatının yüzde 42’sini oluşturduğunu belirten TAYSAD başkanı, ilk altı ayı 6.5 milyar dolar seviyesinde kapattıklarını, yıl sonu hedeflerinin ise 14 milyar dolar olduğunu belirtti. Saydam, şöyle konuştu: “Özellikle pandemi ile birlikte Türk otomotiv tedarik sanayisinin bu konuda rakiplerine göre ne kadar hazır olduğunu ve oluşan sorunlarda, bu değişkenlik ve karışıklık ortamında güvenilebilecek bir partner olduğunu görüyorlar. Yeni platform çalışmalarında ya Türkiye’deki tedarikçileri tercih ediyorlar ya da ‘sorunumuzu hemen yanımızda çözün’ diye açıkça davet ediyorlar. Altı aylık gündemde, tedarik zincirinin kırılması ve bunun paralelinde emtialardaki artış en önemli gündem maddemiz oldu. Şu anda enerji fiyatlarında çok ciddi artışların olması haricinde bir belirsizlik var. Bu konudaki direncimizin rakiplerimize göre daha fazla olduğunu biliyor ve görüyoruz.”