Tazı Kanyonu'nun özelleştirilmesine tepki: 'Geleceğimizi heba ettirmeyeceğiz'

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Mahmut Temel, yapılacak çalışmaların ardından bakanlığın onayına sunulacağını ondan sonra ihale sürecine geçilebileceğini belirtti. Temel, bölgenin “yap-işlet-devret”le işletmeye açılacağını belirtti.

Beşkonaklılar Birlik ve Beraberlik Derneği Başkanı Hakan Halim Okudan ise “Memleketimizin geleceğini heba ettirmeyeceğiz. Mermer ocaklarında olduğu gibi Tazı Kanyonu’nun özelleştirilmesinde de sesimizi çıkaracağız”dedi.

Öte yandan Finike Mavikent Tabiat Parkı için de yeniden ihale düzenlenecek.

