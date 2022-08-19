Çetin Osman Budak, Tazı Kanyonu'nu Meclis'e taşıdı: 'Manzara izlemek bile paralı hale gelecek'
Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Tazı Kanyonu’nun işletmeye açılmasına tepki gösteren CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak "Kıyılar, ormanlar yetmedi, doğa talanında sıra Tazı Kanyonuna geldi. Manzara izlemek bile paralı hale gelecek” dedi.
CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, doğal güzellikleriyle öne çıkan ve 'saklı cennet' olarak tabir edilen Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Tazı Kanyonu’nun işletmeye açılmasını TBMM gündemine taşıdı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin yanıtlaması talebiyle konuya ilişkin TBMM Başkanlığına bir soru önergesi veren Budak, “Tazı Kanyonu 2017 yılında doğa gezginlerinin çektikleri fotoğraflar sonucunda meşhur oldu. Yerli ve yabancı pek çok turist eşsiz manzarayı görmek için bölgeye akın etti. Bedava manzara izlemesinler, bilet keselim diye düşünmüş olacaklar ki Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü hemen özelleştirme planına girişti. İhaleyi alacak işletme, ‘yolu güzelleştireceğiz, yatırım getiriyoruz’ diye yine ağaç kıyımına başlayacak. Ülkemizdeki doğal güzellikleri katletmekte uzmanlaşan bir iktidar var. Kıyılar, ormanlar yetmedi, doğa talanında sıra Tazı Kanyonuna geldi. Manzara izlemek bile paralı hale gelecek” diye konuştu.
"HER KURUMUN BAŞINDA BİR TEK ADAM VAR"
Özelleştirme sürecinin oldu, bittiye getirilmeye çalışıldığını dile getiren Budak, şöyle konuştu:
"Gelişmiş demokrasilerde bir bölgeyle ilgili karar alınacaksa işin uzmanından görüş alınır, yerel idarecilere ve en önemlisi de o bölgede yaşayanlara danışılır. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü, işletme planı hazırlığının tamamlanmak üzere olduğunu söylüyor. Müdürlük bu bölgeyi tek başına aldığı bir kararla özelleştirmeye açmaya hazırlanıyor.
Tazı Kanyonu’nu meşhur eden özelliği el değmemiş olması ve doğal güzellikleridir. Buradaki doğayı tahrip edecek bir çalışma halihazırda bölgeyi cazip kılan özelliklerin yitirilmesiyle sonuçlanacak. Görevi doğayı, milli parkları korumak olan müdürlük, doğayı ranta açıp birilerine peşkeş çekmek istiyor. Müdürlük, kanyonda güvenlik önlemleri üzerine çalışmalı, doğanın kirletilmemesi için çaba sarf etmelidir. Buradan birilerine rant sağlamanın peşine düşmemelidir.”
YANIT BEKLEYEN SORULAR
Budak, soru önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:
- Beşkonak Köprülü Kanyon İşletme Planı’n yapım sürecinde hangi kişi ve kurumlar rol almıştır?
- Bölge halkının görüşlerine başvurulmuş mudur? Plan kamuoyuyla ne zaman paylaşılacaktır? Tazı Kanyonu bölgesinde yapılması düşünülen yatırımın büyüklüğü ne kadardır? İşletme süresi ne kadar olacaktır?
- İşletmenin elde ettiği kârdan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne herhangi bir gelir aktarılacak mıdır? İşletme Planı tamamlanmak üzere olduğu söylenen süreçle ilgili ÇED Raporu hazırlanmış mıdır?
- Bölgenin işletmeye açılmasının çevre üzerindeki etkisi değerlendirilmiş midir? Tazı Kanyonu’nundaki doğal güzellikler ile vahşi hayvanların zarar görmemesi için işletme planında alınan önlemler nelerdir?
Video Haberler
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
- California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü
- O anlar saniye saniye kamerada
- Taksimetreyi açmadı; Turistten 200 lira istedi
- O anlar saniye saniye kamerada
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Azerbaycan’da farklı noktalarda orman yangını
- Ümraniye'de bir garip olay
En Çok Okunan Haberler
-
- Diyanet, ‘tayt’ ve ‘pantolon’a taktı
- 'Devre dışı bırakacak bir sistem üzerinde çalışılıyor'
- AKP’li vekilin boşanmak istediği eşinden açıklama
- Fatih Tezcan cezaevine girdi
- Peker'den yeni görüntü
- 'Onun için mi hakimleri değiştirdin?'
- Pasaporta rekor zam yolda
- 'Artık bu adama bedel ödetmeli...'
- Ünlü ekonomistten dolar ve altın tahmini
- Yüzlerce kişi mağdur