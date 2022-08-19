Çetin Osman Budak, Tazı Kanyonu'nu Meclis'e taşıdı: 'Manzara izlemek bile paralı hale gelecek'

19 Ağustos 2022 Cuma, 16:39

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, doğal güzellikleriyle öne çıkan ve 'saklı cennet' olarak tabir edilen Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Tazı Kanyonu’nun işletmeye açılmasını TBMM gündemine taşıdı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin yanıtlaması talebiyle konuya ilişkin TBMM Başkanlığına bir soru önergesi veren Budak, “Tazı Kanyonu 2017 yılında doğa gezginlerinin çektikleri fotoğraflar sonucunda meşhur oldu. Yerli ve yabancı pek çok turist eşsiz manzarayı görmek için bölgeye akın etti. Bedava manzara izlemesinler, bilet keselim diye düşünmüş olacaklar ki Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü hemen özelleştirme planına girişti. İhaleyi alacak işletme, ‘yolu güzelleştireceğiz, yatırım getiriyoruz’ diye yine ağaç kıyımına başlayacak. Ülkemizdeki doğal güzellikleri katletmekte uzmanlaşan bir iktidar var. Kıyılar, ormanlar yetmedi, doğa talanında sıra Tazı Kanyonuna geldi. Manzara izlemek bile paralı hale gelecek” diye konuştu.

"HER KURUMUN BAŞINDA BİR TEK ADAM VAR"

Özelleştirme sürecinin oldu, bittiye getirilmeye çalışıldığını dile getiren Budak, şöyle konuştu:

"Gelişmiş demokrasilerde bir bölgeyle ilgili karar alınacaksa işin uzmanından görüş alınır, yerel idarecilere ve en önemlisi de o bölgede yaşayanlara danışılır. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü, işletme planı hazırlığının tamamlanmak üzere olduğunu söylüyor. Müdürlük bu bölgeyi tek başına aldığı bir kararla özelleştirmeye açmaya hazırlanıyor.

Tazı Kanyonu’nu meşhur eden özelliği el değmemiş olması ve doğal güzellikleridir. Buradaki doğayı tahrip edecek bir çalışma halihazırda bölgeyi cazip kılan özelliklerin yitirilmesiyle sonuçlanacak. Görevi doğayı, milli parkları korumak olan müdürlük, doğayı ranta açıp birilerine peşkeş çekmek istiyor. Müdürlük, kanyonda güvenlik önlemleri üzerine çalışmalı, doğanın kirletilmemesi için çaba sarf etmelidir. Buradan birilerine rant sağlamanın peşine düşmemelidir.”

YANIT BEKLEYEN SORULAR

Budak, soru önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi: