Tazminat ödemeleri kaskoda yüzde 63.5, zorunlu trafikte yüzde 82.4 arttı: Otoda ‘hasar’ yükselişte

Yayınlanma: 05.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 05.09.2023 - 04:00

Yeniden yükselişe geçen enflasyonun hasar maliyetlerine etkisi dikkat çekiyor. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) yılın ilk 6 ayına ilişkin “Motorlu Taşıtlar Sigorta İstatistikleri” bunu ortaya koydu:

Kasko: Yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla hasarlarla ilgili “ödenen tazminat” tutarı yüzde 63.5 artışla 13.4 milyar lira, “ödenen dosya” sayısı ise yüzde 19.8 azalışla 688 bin 585 adet oldu. Dosya başına ortalama ödeme ise yüzde 103.7 artışla 9 bin 576 liradan 19 bin 510 liraya çıktı. Taşıt türü açısından en çok ödeme yüzde 59.4 artışla 9.1 milyar liraya ulaşan otomobil için yapıldı. Bu tür araçlarda dosya sayısı yüzde 20.1 düşüşle 492 bin 282 adet, ortalama ödeme yüzde 99.5 artışla 18 bin 497 lira oldu.

Yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla hasarlarla ilgili “ödenen tazminat” tutarı yüzde 63.5 artışla 13.4 milyar lira, “ödenen dosya” sayısı ise yüzde 19.8 azalışla 688 bin 585 adet oldu. Dosya başına ortalama ödeme ise yüzde 103.7 artışla 9 bin 576 liradan 19 bin 510 liraya çıktı. Taşıt türü açısından en çok ödeme yüzde 59.4 artışla 9.1 milyar liraya ulaşan otomobil için yapıldı. Bu tür araçlarda dosya sayısı yüzde 20.1 düşüşle 492 bin 282 adet, ortalama ödeme yüzde 99.5 artışla 18 bin 497 lira oldu. Zorunlu trafik: Hasarlarla ilgili “ödenen tazminat” tutarı yüzde 82.4 artışla 18.5 milyar lira, “ödenen dosya” sayısı da yüzde 1.8 artışla 1 milyon 118 bin 42 adet oldu. Dosya başına ortalama ödeme de yüzde 79.1 artışla 9 bin 238 liradan 16 bin 547 liraya ulaştı. Taşıt türü açısından en çok ödeme yüzde 90.1 artışla 10.5 milyar liraya ulaşan otomobil için yapıldı. Bu tür araçlarda dosya sayısı yüzde 1.2 artışla 635 bin 122 adet, ortalama ödeme ise yüzde 87.9 artışla 8 bin 783 liradan 16 bin 508 liraya çıktı.

‘SİGORTA TÜFE’ YÜZDE 1.4 ARTTI

TÜİK’in Ağustos 2023 ile ilgili açıkladığı enflasyon verilerine göre “Sigorta TÜFE”, önceki aya (aylık) kıyasla yüzde 1.4, Aralık 2022’ye (8 aylık) kıyasla yüzde 30.9, Ağustos 2022’ye (yıllık) kıyasla yüzde 57.7 arttı. Bu kapsamda, aylıkta “konut”ta yüzde 0.5, “ulaştırma”da yüzde 1.2, “sağlık”ta yüzde 3.4 artış görüldü. İlk 8 aylık artışlar konutta yüzde 3.9, sağlıkta yüzde 41.7, ulaştırmada yüzde 32.7 oldu. Yıllıkta ise artışlar konutta yüzde 85.5, sağlıkta yüzde 78 ve ulaştırmada yüzde 55.8 oldu.

‘BES’E KATILIMI ARTIRMAK İÇİN ADIMLAR ATIYORUZ’

MetLife Türkiye’nin, 31 Aralık’a kadar sürecek bir kampanya ile bireysel emeklilik sistemi (BES) satın alan müşterilerine özel olarak 1000 TL’ye varan ek katkı payı fırsatı sunduğu açıklandı.

MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven, şunları vurguladı: “Özellikle BES, yatırım yapmak isteyen EYT’liler için de mevcut koşullarda oldukça cazip bir fırsat olarak öne çıkıyor. Ek fayda sağlayarak BES’e katılımı artırmak ve bunun sürdürülebilirliğini sağlamak için öncü adımlar atmaya devam edeceğiz.”

‘DÜZENLİ ÖDEME PRİM İADESİ’ SİSTEMİ BAŞLATTILAR

AgeSA’nın, “Her İhtimalin Sigortası” ile yaşamın esnekliğine uyum sağlayan bir hayat sigortası paketi geliştirdiği açıklandı.

Buna göre vefat ve yaşam teminatlarına ek olarak istenirse maluliyet teminatını da kapsayan bu sigorta ile poliçe süresi sonunda herhangi bir risk gerçekleşmemişse ve tüm primler eksiksiz ödenmişse müşteriler “düzenli ödeme prim iadesi”ne hak kazanacak. Şirket tarafından 6 ve 12 yıl opsiyonlarıyla satılan bu sigorta, isteğe göre standart veya geniş kapsamlı koruma sunuyor.

YAŞAR: SPORUN BÜTÜN BRANŞLARI ÇOK KIYMETLİ

Quick Sigorta’nın, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Heybeliada’da şenlikler ve Çanakkale Boğazı’nda kulaçlarla kutladığı açıklandı.

36. Çanakkale Boğazı Wilusa Rotary Yüzme Yarışı ve 19. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası’na atıf yapan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, “Cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle bu yılki yarışların anlamı büyük. Sporun tüm branşlarının kıymetli olduğunu bilen bir şirket olarak yıl boyunca verebileceğimiz maksimum desteği vermeye çalışıyoruz. Özellikle 2018 yılından bu yana Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı’na aralıksız destek veriyoruz, artık manevi bir bağımız var” dedi.

ÇAKMAK: STRATEJİMİZİN ÖZÜ ÇOK YÖNLÜ KANALLAR

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Sayın Taha Çakmak, etkin kanal ve saha yönetimi stratejisiyle finansal kârlılığı sürdürülebilir şekilde artırmaya odaklanacaklarını vurguladı. 3 bin 800’den fazla acente ve 5 bine yakın banka şubesiyle hizmet verdiklerini ifade eden Çakmak “Satış stratejimizin özünde çok yönlü kanal kullanımı ve müşterilerimiz yer alıyor. Önümüzdeki günlerde adımlarımızı bu yönde sıklaştıracağız” dedi.

KIRMIZI: EVCİL HAYVAN SİGORTASI İÇİN İŞBİRLİĞİ

ING Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, Zurich Sigorta işbirliğiyle geliştirdikleri “Turuncu Patiler Sigortası” ile evcil hayvanlara özel sağlık sigortası sunduklarını açıkladı. Kırmızı, “Müşterilerimizin evcil hayvanlarının sağlıkları konusunda kendilerini güvende hissetmelerini önemsiyor, bu ürünümüz ile onlara evcil hayvan dostlarını sigortalı olarak tedavi ettirme imkânı sunuyoruz” dedi. Ayrıca mobil uygulama ile danışmanlık veriliyor.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ENDEKSİNDE LİDER OLDU

Anadolu Sigorta’nın, Türkiye İtibar Akademisi tarafından yapılan “Müşteri Memnuniyeti Endeksi” araştırması sonuçlarına göre sigorta sektörünün lider markası seçildiği açıklandı.

Müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını önceliklendirerek hayata geçirdikleri hizmet ve uygulamaların yüksek tüketici memnuniyetiyle her zaman karşılığını bulduğunu söyleyen Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Fatih Gören sözlerini şöyle sürdürdü: “Pek çok bağımsız kurum tarafından yapılan değerlendirmelerde tüketicinin en beğendiği markalar arasında öne çıkıyoruz. Bu endeksin sonuçları da bizi bir kez daha mutlu etti. Attığımız her adımda müşteri memnuniyetini esas alıyoruz.”

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