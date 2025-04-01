TBMM Başkanı'nın konuşmaları kitap oldu, maliyeti açıklanmadı

Yayınlanma: 01.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 01.04.2025 - 07:21

Tasarruf tedbirlerine karşın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un konuşmalarının cilt cilt basılarak kitap haline getirilmesi TBMM Katip Üyesi, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ün tepkisini çekti. Sert eleştirilerde bulunan Öztürk, Kurtulmuş’un yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, “Eğer gerçekten tasarruf edilecekse, lüzumsuz propagandalar içeren kitaplar bastırmak yerine kamu harcamalarını kısmak, gereksiz ihaleleri iptal etmek ve vatandaşın cebinden çıkan her kuruşun hesabını vermek gerekmez mi ?” diye sordu. Öztürk’ün önergesine verilen yanıtta ise basım için ne kadar harcama yapıldığı yine açıklanmadı.

TBMM Katip Üyesi, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un konuşmalarının kitap haline getirilmesini Meclis gündemine taşıdı. Kurtulmuş’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Öztürk, “İktidar, ekonomik krizin derinleştiği her dönemde vatandaşa ‘sabır’ ve ‘tasarruf’ çağrıları yapmayı alışkanlık haline getirdi. Fakat gelin görün ki, bu tasarruf çağrıları sadece millete yönelik oluyor; yöneticiler ve siyasetçiler içinse her yıl yeni bir lüks harcama kapısı açılıyor” dedi.

‘KİM OKUYACAK?’

Son olarak TBMM tarafından bastırılan ve milletvekillerine her yıl düzenli olarak dağıtılan “takvim-ajanda” yerine, TBMM Başkanı’nın konuşmalarının cilt cilt basılmasının, “bu ikiyüzlü tasarruf anlayışının” en çarpıcı örneklerinden biri olduğuna işaret edilen önergede, şöyle devam edildi:

“Bu gerçekten bir tasarruf mu, yoksa gereksiz bir israf mı? Açık konuşalım: Bir ajandanın ya da takvimin en azından bir işlevi var. Milletvekilleri, bürokratlar veya diğer kamu görevlileri, günlük planlamalarını yapabilir, not alabilir, toplantılarını düzenleyebilir. Peki, TBMM Başkanı’nın yıllardır her platformda tekrarladığı konuşmaların ciltler dolusu basılıp dağıtılmasının amacı ne ? Bu kitaplar ne işe yarayacak? Kim, hangi vekil, hangi bürokrat oturup bu konuşmaları baştan sona okuyacak? Daha da önemlisi, bu kitapların basımı için harcanan milyonlarca lira hangi bütçeden çıktı? Kâgıt ve matbaa maliyetleri bu kadar yüksekken, bu israf hangi akla hizmetle yapıldı?”

‘LÜZUMSUZ PROPAGANDALAR’

Önergede, “eğer gerçekten tasarruf edilecekse, lüzumsuz propagandalar içeren kitaplar bastırmak yerine kamu harcamalarını kısmak, gereksiz ihaleleri iptal etmek ve vatandaşın cebinden çıkan her kuruşun hesabını vermek gerekmez mi ?” sorusu yönetildi. Bu olayın AKP’nin “tasarruf” anlayışının ne kadar “çarpık” olduğunu bir kez daha gösterdiğine dikkat çeken Öztürk, önergesinde, “Bir yandan kamuda tasarruf’ diyerek memura, işçiye, emekliye, vatandaşa kemer sıktırıyorsunuz, diğer yandan gereksiz propaganda kitaplarınıza milyonlar harcıyorsunuz” dedi.

MİLLETE BAŞKA, KENDİLERİNE BAŞKA

Önergede, millete gelince “Elektriği az kullanın, ekmeği israf etmeyin, gereksiz harcamalardan kaçının” denildiğine işaret edilerek, “İş kendinize gelince en lüks makam araçlarıyla geziyor, gösterişli törenler düzenliyor, saraylar yaptırıyorsunuz. Bu kitapların basılması, iktidarın milletten ne kadar kopuk olduğunu. milletin gerçek sorunlarından ne kadar uzaklaştığını da gösteriyor. Ülke ekonomik krizle boğuşurken, milyonlarca insan asgari ücretle geçinmeye çalışırken, esnaf kepenk kapatırken, gençler işsizlikle boğuşurken; iktidarın önceliği hâlâ kendi propagandasını yaymak” değerlendirmesine yer verildi.

KURTULMUŞ’A SORULAR

Öztürk, Kurtulmuş’a şu soruları yöneltti:

“O zaman soruyorum: Mevzubahis kitapların ‘basım maliyeti’ tam olarak kaç TL oldu? Gerçekten tasarruf edilmek isteniyorsa, bu kitaplar yerine daha işlevsel ve daha gerekli harcamalara yönelmek gerekmez miydi? Bu kitapları bastırmak yerine, acil ihtiyaçlara yönelik bir bütçe ayırmak daha mantıklı olmaz mıyd? Milletin gerçek dertleriyle ilgilenmeyen bir iktidarın, kendi sözlerini kutsal metin gibi kitaplaştırıp dağıtması, kibrin ve kopukluğun en ileri noktasıdır. Tasarrufun anlamını öğrenmeden millete ‘sabredin’ demeye devam ederseniz, bu millet birgün sabrını sizin için tüketir.”

RAKAM AÇIKLANMADI

Önergeye Kurtulmuş adına TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ yanıt verdi. Ancak yanıtta bu kitapların basımı için ne kadar harcama yapıldığı açıklanmadı. Yanıtta, TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı’na bağlı Basımevi’nde basılacak materyallerin türü ile bunların basımında uyulması gereken usul ve esasların, TBMM Başkanlık Makamı’nın 28/11/2014 tarihli ve 204601 sayılı oluru ile belirlendiği kaydedilerek, şöyle denildi:

“TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un konuşmalarının kitap haline getirilmesi, geçmiş dönemlerde olduğu gibi, söz konusu ‘olur’ çerçevesinde tasarruf tedbirlerine uygun olarak TBMM Basımevi’nde yapılmıştır.”