TBMM’de ‘ekonomi torbası’ görüşülürken, muhalefetten sert tepkiler yükseldi: ‘Ülkeyi soymaktan vazgeçin’

TBMM Genel Kurulu’nda ekonomiye yönelik düzenlemeler içeren “torba teklif” görüşülürken, muhalefetten “soygun” tepkileri geldi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, teklif ile kamu kurumlarının ihtiyaç fazlası taşınmazlarının Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satılmasına izin verileceğine işaret etti. “Kim belirleyecek bu ihtiyaç fazlasını ?” diye soran Usta, şöyle devam etti:

“Yani şimdi Manhattan’daki Central Park Türkiye’de olmuş olsa ‘ihtiyaç fazlası’ derlerdi, ‘ekonomiye kazandıralım’ derledi; bunların meseleye bakışı bu. Yani bakın, DSİ’nin o şehir içerisinde olan veya olmayan o birtakım yerlerine birileri göz dikti; bu kadar net bu, göz dikti. İhtiyaç fazlasını belirleyecek olan kim, biliyor musunuz ? Bu şeyleri almak isteyen yandaşlar belirleyecek. Şu arsaya, araziye göz dikti; o arsayı, araziyi o kurumun genel müdürüne, rektörüne her neyse ‘ihtiyaç fazlası’ diye yazdıracaklar çünkü bunların arkasında siyasi destekleri var. Buna direnecek bir rektör var mı sizce, buna direnecek bir genel müdür var mı ? Yok. Bir bakan var mı? Yok. ‘İhtiyaç fazlası’ diye yazdırtacaklar, ondan sonra kendi tespit ettikleri araziyi bu tarafa gelip, düzmece ihalelerle satın alacaklar. Yapmayın, bunu yapmayın! Yahu, şu anda bari şu ülkeyi soymaktan bir vazgeçin Allah aşkına, yapmayın ya! Böyle bir şey olamaz. Bu tamamen bir soygun meselesidir. Satılmasın kardeşim, harcamanı kıs, satmakla yetişemeyiz.”

‘FAİZ GİDERİNİN ONDA BİRİ ETMİYOR’

İYİ Partili Usta, 230 adet taşınmazın satışından 35 ile 45 milyar lira arasında gelir beklendiğine dikkat çekti. Ocak ayında Türkiye’nin faiz giderinin 450 milyar lira olduğuna işaret eden Usta, “230 tane böyle göz bebeği gibi taşınmazı satacaksınız, bir aydaki faiz giderinin onda 1’i bile etmiyor bu. Ya, buna güç dayanmaz ki! Kemerleri kısacaksınız. Bütçenin açığını azaltın; verimliliği artırın; şu lüksü, şatafatı bir bırakın; yoksa ne kadar arazi satsanız, işte, dediğim gibi, bir aylık faiz giderinin onda 1’ini dahi bu şeyler karşılamıyor” dedi.

‘KUPON ARAZİLER’

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, düzenlemeye göre tüm kamu kurum ve kuruluşları, genel bütçeli, özel bütçeli kurumlar, üniversiteler, SGK, tüm kamu iktisadi teşekküllerinin ihtiyaç fazlası gayrimenkullerinin satılacağına işaret etti. Listeye bakıldığında Türkiye’deki kupon arazilerin özelleştirileceğine dikkat çeken Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

“Ben 1-2 tanesini size getirdim. Bakın, bu, Milli Savunma Bakanlığı’na ait Didim Akbük’te denize nazır 1 milyon 500 bin metrekarelik bir taşınmaz, burası özelleştirilecek. Başka, Bursa Nilüfer’de Milli Eğitim Bakanlığı’na ait kupon bir taşınmaz, burası da özelleştirilecek. Bakın, İstanbul Beyoğlu, tam bir kupon arazi; Galataport’a yakın, milyonlarca, milyarlarca edecek bir arazi. Buna diyorsunuz ki: ‘İhtiyaç fazlası bir yapı’ ve bunu özelleştireceksiniz. Antalya Kalkan, turizm tesislerinin ortasında kupon bir arazi, kupon bir gayrimenkul, bunu da özelleştireceksiniz.”

‘VATANDAŞ AÇ’

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, en düşük emekli aylığının 20 bin lira olduğunu buna karşın açlık sınırının 36 bin liraya çıktığına işaret ederek, şunları söyledi:

“Yani emekli ayın yarısını aç geçiriyor ama siz diyorsunuz ki: ‘Ekonomi büyüyor.’ Kime büyüyor ekonomi ? Saraya büyüyor, yandaşa büyüyor, faize büyüyor ama büyüyen ekonomide vatandaş aç değerli arkadaşlar, aç. 2026’nın sadece ilk iki ayında faize ödenen para 640 milyar lira. Emekliye gelince ‘kaynak yok’ diyorsunuz. Bu aslında bir tercih meselesi. Siz bu ülkenin kaynaklarını halka değil faize ve ranta aktarıyorsunuz.”