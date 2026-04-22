TBMM'de kabul edildi: Babalık izni iki katına çıkartıldı

TBMM Genel Kurulu, doğum izni ve sosyal medyada yaş sınırını da kapsayan kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığındaki oturumda önemli düzenlemeler kabul edildi. Teklif kapsamında çalışan hakları ve çocukların korunmasına yönelik yeni adımlar atıldı.

BABALIK İZNİ İŞÇİLERE DE VERİLECEK

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan görüşmeler sonucunda teklifin 9 maddesi daha kabul edildi. Buna göre, eşi doğum yapan devlet memurlarına verilen 10 günlük babalık izni artık erkek işçiler için de geçerli olacak.

TSK’DE DOĞUM İZNİ SÜRESİ ARTIRILIYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu ve Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’nda yapılan değişikliklerle kadın personele sağlanan haklar genişletildi. Ücretli doğum sonrası izin süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarılırken, toplam ücretli doğum izni süresi 24 haftaya yükseltildi.

BELİRLİ SUÇLARDAN HÜKÜM GİYENLERE ÇALIŞMA SINIRI

Kabul edilen bir diğer düzenlemeye göre, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, fuhuş, insan ticareti ve kasten öldürme suçlarından kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan kişiler, çocukların yoğun bulunduğu alanlarda faaliyet gösteren işyerlerinde çalışamayacak.

Bu kapsamda yer alan kişilere, bu tür iş yerleri için açma ve işletme ruhsatı da verilmeyecek.