TBMM’deki bütçe maratonu ‘oyuncak bebekli protesto’ ile başladı: ‘Çocuklar 151 bin TL borçla doğuyor’

TBMM’de bütçe maratonu başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın sunumu öncesinde, CHP’nin Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanının bazı vaatlerde bulunduğunu anımsattı. Bağ-Kur’lulara 7 bin 200 prim gün, stajyer ve çıraklığın sigorta başlangıcı sayılması, taşerona kadro, tüm memurlara 3600 ek gösterge, emekli memura seyyanen zam gibi çeşitli vaatlerde bulunulduğunu ancak gerçekleşmediğini belirten Ağbaba, “Bir siyasi dolandırıcılıkla karşı karşıyayız” dedi.

‘151 BİN TL BORÇLA DOĞUYOR’

Türkiye’nin her gün daha da kötüye gittiğini anlatan Ağbaba, 1 Ocak’ta asgari ücret ile 4.5 çeyrek altın alınırken, şu anda 2.5 çeyrek altın alınabildiğine dikkat çekti. Ağbaba, emekli aylığı ile de geçen yıl 2.5 çeyrek altın alınabilirken, şu anda bunun 1.5 çeyrek altına düştüğünü, ekonominin gerçek durumunun bu olduğunu söyledi.

EKONOMİNİN ÖZETİ

Daha sonra masadaki oyuncak bebeği gösteren Ağbaba, “Bu bebek, doğmamış çocuklar şu anda 151 bin lira borçla doğuyor. Bütün ekonominin özeti bu. Milyonlarca insan borçlu, aç, yoksul ama bu bütçede bu bebeğin geleceği konuşulmuyor kırk haramilerin geleceği konuşuluyor. Onlara bütçe, para ayrılıyor” dedi.

‘ÇETE CUMHURİYETİ’

Ağbaba, çocukların daha doğarken borçlu doğduklarını söyledi. Türkiye’nin adete bir “çete Cumhuriyeti” olduğunu savunan Ağbaba, cep telefonlarının sanal kumarhaneye döndüğünü, uyuşturucu batağına saplanmış binlerce genç bulunduğunu bildirdi.

‘KIRK HARAMİLERİN BÜTÇESİ’

Ağbaba, “Milli Piyango adeta bir kumarhane olmuş durumda. Burada kumarı yasakladık ama Türkiye’nin her yeri kumarbaz olmuş durumda. Bu bütçe halkın bütçesi değil. Bebeklerin, yoksulların, emeklilerin bütçesi değil. Kırk haramilerin bütçesi” diye konuştu.

‘İNSANLAR DOLANDIRILDI’

Esnafın prim gün sayısının 7 bin 200 güne indirilmesine dair sözlerin tutulmadığını dile getiren Ağbaba, esnafın da, çocukların da, taşeronun da, 3600 ek gösterge bekleyen insanların da “dolandırıldığını” söyledi. “Bütçenin özeti bu arkadaşlar” diyen Ağbaba, “Bir tarafta garanti ödemeleri kapsamında 300 milyara yakın bir para diğer tarafta 151 bin lira borçla doğan bebekler. Bütçenin özeti bu” eleştirisinde bulundu.

GEÇEN YIL 108 BİNDİ

Ağbaba, geçen yıl bütçe görüşmeleri başladığı sırada doğan bir bebeğin 108 bin lira borçla doğduğunu, şu anda ise bu borcun 151 bin liraya çıktığını söyledi. Gelecek yıl her saat 312 milyon lira faiz ödeneceğini savunan Ağbaba, “Kim ödeyecek ? Halk ödeyecek, bu bebek varya o ödeyecek. Kim alacak kırk haramiler alacak. Faizciler, bankerler alacak. Malesef devletin kasası üretime değil faize çalışıyor. Tam bir faiz, rant bütçesi” diye konuştu.

YILMAZ’IN MERAKI: REEL Mİ NOMİNAL Mİ ?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, komisyona gelip, milletvekilleri ile selamlaşırken CHP’li Ağbaba bebeği göstererek, “Geçen yıl siz geldiğinizde bu bebek 108 bin TL borçla doğuyordu, bugün 151 bin TL borçla doğruyor. Bu çocuklara, fakire fukaraya acımanız lazım” dedi. Bunun üzerine Cevdet Yılmaz, “Reel bazda mı nominal bazda mı” diye sordu. Ağbaba, “reel bazda” yanıtını verdi.

SURİYELİLER DAHİL

Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sunumunu yaptı. Yılmaz, 2024 yılı itibarıyla 15 bin 325 dolar olarak gerçekleşen kişi başına düşen milli gelirin, 2025’te 17 bin 748 dolara, 2026’da ise 18 bin 621 dolar seviyesine çıkmasının beklendiğine işaret etti. Yılmaz, “Orta Vadeli Program dönemi sonunda ise 21 bin dolara yaklaşması hedeflenmektedir. Bu hesaplamalarda geçici koruma altındaki Suriyeli nüfusun da dikkate alındığını belirtmek isterim” dedi.

ENFLASYONDA ‘ATALET’

Yılmaz, başta kira kalemi olmak üzere hizmet enflasyonunda süregelen ataletin manşet enflasyon üzerindeki baskıların devam etmesine yol açtığını, gıda fiyatlarında olumsuz iklim koşullarına bağlı arz yönlü gelişmelerin iyileşmeyi kısmen sınırladığını söyledi. Yılmaz’ın, “toplam talep koşullarının enflasyondaki düşüşe verdiği katkının sürdürülmesi sağlanacak ve bu süreç, sosyal konut başta olmak üzere konut arzı ile gıda arzının artırılması gibi arz yönlü politikalarla güçlendirilecektir” sözleri dikkat çekti.

SINIFLAR 23 KİŞİYMİŞ!

Birçok ilkokulda 30’un üzerinde mevcudu bulunan sınıflarda eğitim verilmeye çalışılırken Yılmaz’ın, “Eğitimin fiziki kapasitesinde sağlanan iyileşmeler sayesinde 2002-2003 eğitim öğretim yılında derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 36, ortaöğretimde 30 iken 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilköğretimde 23, ortaöğretimde 20’ye düşmüştür” demesi dikkat çekti.