TBMM KİT Komisyonu’nda elektrik dağıtımı şirketlerinin ‘cinlikleri’ tartışıldı

19 Haziran 2022 Pazar, 04:00

TBMM KİT Komisyonu’nda, geçen hafta Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) hesaplarıyla ilgili yapılan görüşmelere, özel dağıtım şirketlerinin mülkiyeti TEDAŞ’a ait tesislerden elde ettikleri 201.6 milyon liralık kira ve reklam gelirini aradan yıllar geçmesine karşın ödemediği gerçeği damgasını vurdu.

Toplantıda değerlendirme yapan Sayıştay yetkilileri, bu gelirlerin hakkaniyete uygun bir şekilde TEDAŞ, dağıtım şirketleri ve gelir düzenlemesi kapsamında tüketiciler arasında paylaşımını sağlamak amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmasını isterken, ayrıca TEDAŞ tarafından açılan davaların da “titizlikle” takip edilmesini önerdi.

ZAMAN AŞIMI KORKUSU

Konuyla ilgili söz alan isimlerden CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise 2013’ten 2020’ye kadar TEDAŞ’ın toplam zararının 6.3 milyar liraya ulaştığını, “dibe doğru giden” kurumun “yolunmuş kaz gibi” olduğunu vurguladı. TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı da, Mart 2021’den itibaren mahkeme süreçlerini başlattıklarını, davaların devam ettiğini bildirdi. Yapıcı, “Biz bunu sürekli, her ay, periyodik takip ediyoruz. Tümündeki dava süreçleri devam etmekte, dava açılmayan bir şirketimiz yok” dedi.

Sayıştay yetkilileri ayrıca, TEDAŞ’ın geçmiş dönem elektrik tüketiminden kaynaklanan ve dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi sırasında TEDAŞ’ta kalan alacakların zaman aşımına uğratılmadan tahsil ve tasfiyesinin sağlanmasına da dikkati çekti. Tutanaklara göre, TEDAŞ 1. Hukuk Müşaviri Ayşegül Hacıömeroğlu Ekiz de, “Dağıtım şirketlerinin özelleştirildiği tarihte 6.6 milyar Türk Lirası alacak devrolunmuş olup 30 Nisan 2022 tarihi itibarıyla toplam alacağımız 2.4 milyar TL’ye düşmüştür” dedi.