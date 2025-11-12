TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Çalışma Bakanı Işıkhan’a tepki gösterildi: ‘İstifa edin’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldü. CHP’liler, Dilovası’nda parfüm atölyesinde yaşamını yitiren aralarında çocukların da bulunduğu işçilerin fotoğrafları ile üzerinde “kaza değil cinayet” yazısının yer aldığı pankart taşıdı.

‘KASTEN ÖLDÜRME’

Görüşmeler öncesinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Dilovası’nda göz göre göre gelen bir cinayet yaşandığını vurguladı. Ağbaba, “Bu cinayetin içinde bakanlık var, belediye var, işveren var ve bir büyük liyakatsizlik de var” dedi. İşyerinin daha önce CİMER’e şikayet edildiğini belirten Ağbaba, “Adres belli, sokak belli, il belli, ilçe belli, İŞKUR binasının bir bina yanında. CİMER’den gelen yanıt ise ibretlik... Ciddiyetsizliğe bak. Bu bir cinayet değil kasten adam öldürmedir. Bu işin sorumlusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanıdır” diye konuştu. Bakan Vedat Işıkhan’ın istifa etmesi gerektiğini dile getiren Ağbaba, daha önce Kartalkaya’da, Pamukova’da bakanlar istifa etmiş olsaydı bugün bunların yaşanmayacağına söyledi.

‘PİŞKİN PİŞKİN GÖREVDE KALIYORLAR’

Ağbaba, başka ülkelerdeki faciaların ardından başbakanların, bakanların istifa ettiklerini örnekleriyle aktardı. “Bizim insanlarımızın canı Mısır’dakinden, Letonya’dakinden, Bulgaristan’dakinden daha mı ucuz” diye soran Ağbaba, “Bizde istifa etmek yerine pişkin pişkin görevde kalıyorlar. ‘Fırat’ın kenarında bir koyunu kurt kapsa sorumlusu benim’ diyen anlayıştan bugünkü sorumsuz anlayışa gelmiş bulunuyoruz” dedi.

‘CHP’Lİ BELEDİYELER YAPSA...’

Ağbaba, aynı şey CHP’li belediyelerde yaşanmış olsaydı belediye başkanlarının sabah baskınları ile gözaltına alınacaklarına dikkat çekti. Ekrem İmamoğlu’nun diploma soruşturması ile İBB’ye yönelik operasyonların CİMER’e yapılan şikayetlerle başladığına dikkat çeken Ağbaba, “Burada ise körler sağırlar birbirini ağırlıyor. SGK bu işyerini denetlemek yerine vatandaşa öğüt veriyor. İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz görevden alınıyor. Kim bu ? Meşhur Şevki Yılmaz’ın yeğeni. AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz’ın amca oğlusu. Liyakatsizliğe bakar mısınız ? Sanki akraba cumhuriyeti burası” dedi.

‘KANLI BÜTÇEDİR’

Ağbaba, Çalışma Bakanlığı’nın bütçesinin görüşülmesinin doğru olmadığına işaret ederek, “Bu bir kanlı bütçedir. Bu işlerin sorumlusu AKP ve AKP’li bakandır. Bu bütçenin bakan tarafından sunulması ahlaki de değildir, etik de değildir, vicdani de değildir. Hep birlikte bunu reddediyoruz” diye konuştu.

‘HAYIRLI SABAHLAR’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, salona geldiğinde milletvekilleri ile tokalaşırken, CHP’liler tepki gösterdi. CHP milletvekilleri, “Biz sizden istifa etmenizi bekliyorduk. Bu bir kaza değil cinayet. Denetim yok, hiçbirşey yok. Gereğini yapmanızı bekliyoruz. Niçin sorumlu yok ?” dediler. Bakan ise selamlaşmaya devam ederken, “hayırlı sabahlar” demekle yetindi.

‘SORUMLU SİZSİNİZ’

CHP’li Ağbaba oturum başladığında da söz alarak tepkisini dile getirdi. Yaşamını yitirenler arasında çocuk işçilerin de bulunduğuna işaret eden Ağbaba, bakan Vedat Işıkhan’a dönerek, “Bunun sorumlusu sayın bakan sizsiniz. Gelin örnek olun istifa edin” dedi. Ağbaba, ibretlik bir komisyonda olduklarını belirterek, “Bakın, bu kanlı bir bütçe, bu bütçenin içinde kimin kanı var ? Nisa’nın kanı var. Kimin kanı var ? Cansu’nun kanı var. Bu kana kim ortak ? Sayın Bakan, sizin yönettiğiniz bakanlık ortak” dedi.

‘UMUT EDİYORUZ’

Bakan Işıkhan, sunumunda, aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanacağını belirterek, “Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını umut ediyoruz” dedi.

MİLYONLARCA YOKSUL

Işıkhan, emekli aylıklarındaki artışları 2002 ile kıyasladı. 2002 yılından bu yana en düşük emekli aylıklarında bayram ikramiyeleriyle birlikte reel olarak yüzde 70 ile yüzde 600 oranında artış olduğunu söyledi. Sonrasında da temmuz itibarıyla 5.7 milyon kişinin GSS priminin devlet tarafından karşılandığını, 2025 sonunda toplam ödemenin 128.7 milyar lira olmasının öngörüldüğünü kaydetti. Hanedeki kişi başına gelir brüt asgari ücretin üçte birinden az olanların GSS primleri devlet tarafından karşılanıyor. Bu kişiler ancak bu şekilde sağlık hizmetinden yararlanabiliyor. 5.7 milyon kişinin GSS priminin devlet tarafından karşılanması ülkedeki yoksulluğu da gözler önüne seriyor.

MHP EK ZAM İSTEDİ

Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, “MHP, emeklilerin ve kamu çalışanlarının aylıklarına ocak ayında yapılacak artışta bütçe imkânları çerçevesinde ilave refah payı verilmesinin uygun olacağı görüşündedir” dedi.

‘SİYASİ ÜÇKAĞITÇI DENİR’

Ağbaba konuşmasında, AKP’nin söz verip de yapmadığı Bağ-Kurluların prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e indirilmesi, 3600 ek gösterge, taşerondan kadroya geçişler konularını anımsatıp, “Söz verip yapmayanlara ne denir Nilgün hanım ? Siyasi üçkâğıtçı denir” dedi. Bunun üzerine AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök, “Sana iade ediyorum onu” karşılığını verdi.