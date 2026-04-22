TBMM'ye yapılandırma teklifi sunuldu: Kredi kartı ve tüketici borçlarına düzenleme yolda

Türkiye’de bireysel borçluluk artarken kredi kartı ve tüketici kredisi borçları nedeniyle icra süreçleri genişliyor. TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifi, borçların yeniden yapılandırılması ve ödeme kolaylığı sağlanmasını hedefliyor.

İCRA DOSYALARINDA 35 MİLYONU AŞAN YÜK

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ye sunulan düzenleme teklifinde, icra dairelerindeki toplam dosya sayısının 35 milyon 284 bin 514’e yükseldiği belirtildi. Bu sayıdaki artışın, bireysel borçlanmadaki yükselişle doğrudan bağlantılı olduğu ifade edildi.

BORÇ HACMİ TRİLYONLAR SEVİYESİNDE

Teklif gerekçesinde yer alan verilere göre bankacılık sektöründe tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı borçları Nisan 2026 itibarıyla 6 trilyon 59 milyar 932 milyon TL’ye ulaştı. Bu tutarın bir yıl önce 4 trilyon 112 milyar 738 milyon TL seviyesinde olduğu, böylece yıllık bazda yaklaşık yüzde 47,3 artış gerçekleştiği aktarıldı.

Tüketici kredilerinin 3 trilyon TL’nin üzerine çıktığı, bireysel kredi kartı borçlarının da 3 trilyon TL seviyesine ulaştığı ifade edildi. Artış oranının kredi kartı borçlarında yüzde 50’nin üzerine çıktığı bilgisi paylaşıldı.

FAİZ ÖDEMELERİ VE BATIK KREDİLERDE ARTIŞ

Gerekçede, yurttaşların 2026 yılının ilk iki ayında bankalara toplam 229 milyar 400 milyon TL faiz ödediği belirtildi. Son bir ayda icra takibine alınan kredi miktarının 6,3 milyar TL artarak 646,2 milyar TL’ye yükseldiği kaydedildi.

Batık kredi miktarının 2025 yılında yüzde 101 oranında arttığı, yılın başında da geçen yılın son dönemine göre yüzde 11,8 yükseliş gösterdiği ifade edildi.

BORÇLU SAYISINDA SERT ARTIŞ

İcra dairelerindeki toplam dosya sayısının 2016 yılında 26 milyon 946 bin seviyesindeyken 2025 itibarıyla 35 milyon 284 bin 514’e çıktığı belirtildi. Böylece dosya sayısında yüzde 30,91 artış yaşandığı vurgulandı.

YENİ DÜZENLEME BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRIYOR

Teklif, bankalar ve finans kuruluşları tarafından icra takibi başlatılan ya da ihtarname gönderilen borçların yeniden yapılandırılmasını öngörüyor. Düzenleme kapsamında, belirli şartları sağlayan yurttaşların borçlarının anapara üzerinden yeniden düzenlenmesi hedefleniyor.

SİCİL AFFI VE BORÇ KOLAYLIĞI TALEBİ

Teklifi sunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, düzenlemenin amacının ödeme güçlüğü yaşayan yurttaşların borç yükünü hafifletmek olduğunu ifade etti.

Bekin, faiz ve gecikme kaynaklı ek maliyetlerin silinmesi, anapara borçlarının yapılandırılması ve sicil affı sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

BORÇLARDA YENİ BAŞVURU SÜRECİ

Teklife göre düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde borçluların belirlenen süre içinde başvuru yapması gerekecek. Başvuru yapan yurttaşlar için faiz, gecikme ücreti, dosya ve icra masraflarının silinmesi, borçların uzun vadeye yayılarak yeniden yapılandırılması öngörülüyor.