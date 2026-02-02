TBYD Başkanı açıkladı: Sigara fiyatlarına dev zam yolda!

Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, maliyet artışları ve vergi düzenlemeleri nedeniyle sigara fiyatlarına yönelik yeni bir zam beklentisini kamuoyuyla paylaştı. Dündar, şubat ayı itibarıyla sigara fiyatlarında artış öngörüldüğünü açıkladı.

Sigara fiyatlarına ilişkin beklentinin gündeme gelmesinin ardından gözler sektör kaynaklarına çevrildi. Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, üretim ve dağıtım süreçlerinde yaşanan maliyet yükselişlerinin yanı sıra vergi kalemlerinde yapılan güncellemelerin fiyatlara doğrudan yansıyacağını ifade etti.

SİGARADA “GEÇİŞ ZAMMI” BEKLENTİSİ

Dündar, söz konusu artışın sektörde “geçiş zammı” olarak adlandırıldığını belirterek, fiyatların 5 ila 10 TL arasında artabileceğini dile getirdi. Yeni fiyatların şubat ayı itibarıyla raflara yansımasının beklendiğini aktaran Dündar, sürecin maliyet ve vergi kaynaklı gelişmelerle şekillendiğini vurguladı.