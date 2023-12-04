TCDD 62 işçi alacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 42 tren teşkil ve 20 gemi yükleme işçisi olmak üzere 62 işçi alımı gerçekleştirecek.

AA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 09:47
TCDD 62 işçi alacak
Abone Ol google-news

TCDD'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gemi yükleme işçileri İzmir Liman İşletme Müdürlüğünde, tren teşkil işçileri ise İstanbul, Kırklareli, Edirne, Eskişehir, İzmir, Malatya, Sivas, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Mersin, Hatay, Niğde, Afyonkarahisar ve Denizli'de görev yapacak. Kurumun 42 tren teşkil işçisi alımı için KPSS şartı aranacak. Başvuru tarihleri ve diğer detaylar, TCDD'nin "http://www.tcdd.gov.tr/" internet sitesinin "duyurular" bölümünde yayımlanacak.

İlana göre, 20 gemi yükleme işçisi alımı için KPSS şartı aranmayacak. 8 Aralık'a kadar başvuru süresi bulunan alıma ilişkin detaylar, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sitesinden takip edilebilecek.

 

 

 


TCDD işçi alımı

İlgili Haberler

TCDD çalışanlarının cağ kebabı için yaktıkları ateş depoyu yaktı

TCDD çalışanlarının cağ kebabı için yaktıkları ateş depoyu yaktı
Lisans verildi: TCDD demir yoluyla LPG taşıyacak

Lisans verildi: TCDD demir yoluyla LPG taşıyacak
TCDD 114 personel alımı yapacak: Şartlar belli oldu

TCDD 114 personel alımı yapacak: Şartlar belli oldu

En Çok Okunan Haberler