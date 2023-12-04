TCDD 62 işçi alacak
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 42 tren teşkil ve 20 gemi yükleme işçisi olmak üzere 62 işçi alımı gerçekleştirecek.
TCDD'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Gemi yükleme işçileri İzmir Liman İşletme Müdürlüğünde, tren teşkil işçileri ise İstanbul, Kırklareli, Edirne, Eskişehir, İzmir, Malatya, Sivas, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Mersin, Hatay, Niğde, Afyonkarahisar ve Denizli'de görev yapacak. Kurumun 42 tren teşkil işçisi alımı için KPSS şartı aranacak. Başvuru tarihleri ve diğer detaylar, TCDD'nin "http://www.tcdd.gov.tr/" internet sitesinin "duyurular" bölümünde yayımlanacak.
İlana göre, 20 gemi yükleme işçisi alımı için KPSS şartı aranmayacak. 8 Aralık'a kadar başvuru süresi bulunan alıma ilişkin detaylar, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sitesinden takip edilebilecek.
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