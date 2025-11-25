TCDD’nin Akçay’daki 15 bin 370 metrekare büyüklüğündeki tesisinin 741.6 milyon liraya satılması TBMM gündemine taşındı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararları 19 Kasım’da Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu kararlardan birisi TCDD’nin Akçay’daki tesisiyle ilgiliydi. Karara göre, TCDD’ye ait olan, Balıkesir Edremit Akçay’da bulunan 15 bin 370,21 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz 741 milyon 640 bin TL bedelle en yüksek teklifi veren Karaarslan Ortak Girişim Grubu’na satıldı. Kararda, bu grubun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde ihalenin iptal edileceği belirtildi.

EMEKÇİLER KULLANIYORDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, bu satışı TBMM gündemine taşıdı. Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergelerinde, Türkiye’nen en köklü kurumlarından birisi olan TCDD’nin, son yıllarda liyakatsiz atamalar, artan kazalar ve kurumun taşınmazlarının satışı ile gündeme geldiğine dikkat çekti. Son olarak da Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan TCDD Akçay Eğitim ve Dinlenme Tesisi’nin satıldığına işaret edilen önergede, “Mülkiyeti TCDD’ye ait olan, yaklaşık 60 yıldır demiryolu emekçilerine kışın hizmet içi eğitim, yazın ise dinlenme tesisi olarak hizmet veren 15 bin 370,21 metrekare büyüklüğündeki Akçay Kampı, 741 milyon 640 bin TL bedelle satılmıştır” denildi.

DENİZE SIFIR

Önergede, “demiryolu çalışanlarının sosyal haklarına, kurum aidiyetine ve kamusal birikime yönelik açık bir saldırı niteliği taşıyan” bu satışın iktidarın, “ekonomik krizin faturasını kamu mallarını satarak ödeme” anlayışının bir yansıması olduğu belirtildi. Denize sıfır konumuyla büyük bir rant potansiyeli taşıyan bu arazinin satışının, sadece bir mülkiyet devri değil, sosyal devlet ilkesinin ve kamu yararının da terk edilmesi anlamına geldiğine işaret edilen önergede, “Demiryolcuların alın teriyle var edilen bu tesislerin, ‘gelir getirici’ mantığıyla sermayeye devredilmesi kabul edilemez” denildi.

YANIT BEKLEYEN SORULAR

Önergede, şu sorulara yanıt istendi:

“Akçay Eğitim ve Dinlenme Tesisi’nin satılmasındaki kamu yararı nedir ? Satış bedeli olan 741 milyon 640 bin TL, bölgedeki emsal arsa ve turizm imarlı arazilerin rayiç bedelleri ile uyumlu mudur ? Satış öncesinde hangi kuruluşlardan değerleme raporu alınmıştır ? TCDD’nin son 3 yıl içinde satılan arazilerinin, gayrimenkullerinin dağılımı nedir ? TCDD’nin yönetim hatalarından kaynaklanan zararların, personelin sosyal tesisleri satılarak kapatılmaya çalışılması doğru mudur ? Satışı yapılan 15 dönümlük arazinin imar durumu nedir ? İhale şartnamesinde arazinin kullanım amacına (otel, konut, AVM vb.) dair herhangi bir kısıtlama veya zorunluluk getirilmiş midir ? Yoksa alan, betonlaşmaya ve ranta tamamen açılmış mıdır ? Satışla birlikte, TCDD personelinin hizmet içi eğitimleri nerede yapılacaktır ? Kurum dışı otel veya tesislere eğitim için ne kadar bütçe ayrılması planlanmaktadır ? Kendi tesisi varken neden kaynaklar dışarıya aktarılacaktır ? TCDD bünyesinde bulunan İskenderun (Arsuz), İzmir (Urla) ve İstanbul (Menekşe) gibi diğer eğitim ve dinlenme tesisleri için de Özelleştirme İdaresi Başkanlığı veya bakanlığınızca yürütülen bir satış hazırlığı var mıdır ? Sıra bu tesislere mi gelmiştir ? İhaleyi kazanan firma ile TCDD veya bakanlık bürokratları arasında ticari veya siyasi bir yakınlık bulunmakta mıdır ?”