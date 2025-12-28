TCMB 2026 yılı para politikasını açıkladı: Enflasyon hedefi yüzde 5’te tutuldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılında izlenecek para politikası çerçevesini ortaya koyan “2026 Yılı Para Politikası” metnini yayımladı. Metinde fiyat istikrarının temel hedef olduğu vurgulanırken, para politikası kararlarının şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda alınacağı belirtildi.

2026’DA 8 PPK TOPLANTISI, 4 ENFLASYON RAPORU

Para Politikası Kurulu (PPK), 2026 yılında 8 toplantı gerçekleştirecek. Para politikası kararı ve kısa gerekçesi, toplantı günü saat 14.00’te Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanacak. Toplantı özetleri ise 5 iş günü içinde TCMB internet sitesinde yer alacak.

Her PPK toplantısı öncesindeki 3 iş günü “sessiz dönem” olarak uygulanacak ve bu sürede para politikasına ilişkin dış iletişim yapılmayacak. Ayrıca yılda 4 Enflasyon Raporu ve 2 Finansal İstikrar Raporu yayımlanmaya devam edilecek.

ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 5

Enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, Hükümet ile birlikte belirlenen yüzde 5 enflasyon hedefi 2026 yılında da korundu. Belirsizlik aralığı ise hedefin her iki yönünde 2’şer puan olarak belirlendi.

Yıl sonu enflasyonunun bu aralığın dışına çıkması durumunda, TCMB’nin Hükümete Açık Mektup yazacağı belirtildi. Kısa vadede ise Enflasyon Raporları aracılığıyla yıl sonu ara hedefler paylaşılmaya devam edilecek.

POLİTİKA FAİZİ TEMEL ARAÇ OLMAYI SÜRDÜRECEK

TCMB’nin temel politika aracı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olmaya devam edecek. Para politikası duruşunun, enflasyonu kısa vadede ara hedeflere, orta vadede ise yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleneceği ifade edildi.

Metinde, 2025 yılında uygulanan faiz indirimleri, ara PPK toplantıları ve likidite adımlarına da ayrıntılı şekilde yer verildi.

KREDİ VE MAKROİHTİYATİ POLİTİKALAR DEVAM EDECEK

Kredi büyümesinin dezenflasyon sürecini destekleyecek şekilde yönetileceği vurgulandı. Türk lirası ticari, KOBİ ve yabancı para krediler için uygulanan büyüme sınırlarının 2026 yılında da gözden geçirilerek kullanılacağı belirtildi.

Kredi kartı faiz oranları, üye iş yeri ücretleri ve zorunlu karşılık uygulamalarının da parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek amacıyla sürdürüleceği kaydedildi.

TÜRK LİRASI MEVDUAT ÖNCELİĞİ

TCMB, mevduatın Türk lirası cinsinden tutulmasını ve yurt dışı borçlanmanın uzun vadeli olmasını önceliklendiren çerçevenin 2026’da da süreceğini bildirdi.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının açılması ve yenilenmesinin sonlandırıldığı hatırlatılarak, KKM bakiyesinin Aralık 2025 itibarıyla 0,3 milyar dolara gerilediği, Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payının ise yüzde 61’e yükseldiği belirtildi.

LİKİDİTE YÖNETİMİ VE REPO İHALELERİ

Likidite koşullarının yakından izleneceği belirtilen metinde, gerekli görülen günlerde 5 ila 12 gün vadeli birden fazla repo ihalesi düzenlenebileceği ifade edildi. Gün içi repo ihaleleri ve çeşitli sterilizasyon araçlarıyla para piyasalarındaki faiz oynaklığının sınırlandırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

2026 yılında Açık Piyasa İşlemleri (APİ) portföy büyüklüğünün, ilave alım seçeneği saklı kalmak kaydıyla nominal 450 milyar lira olarak belirlendiği açıklandı.

İLETİŞİM, ŞEFFAFLIK VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

TCMB’nin para politikası iletişiminin temel araçları olarak PPK duyuruları, Enflasyon Raporları ve kamu sunumları öne çıktı. Başkanın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki sunumlarının süreceği, sosyal medya ve dijital platformların da aktif şekilde kullanılacağı belirtildi.