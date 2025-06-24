TCMB açıkladı: Firmaların net döviz açığında dev artış!

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı nisan ayında önceki aya kıyasla artış göstererek 171,8 milyar dolar seviyesine ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, mart ayına göre döviz varlıkları azalmış, yükümlülükler ise önemli oranda yükseldi.

DÖVİZ VARLIKLARI AZALDI

TCMB açıklamasında, nisan 2025 dönemi finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin değerlendirildiği belirtildi. Mart 2025’e göre varlıklar 491 milyon dolar azalırken, yükümlülükler 11,3 milyar dolar artış kaydetti. Net döviz pozisyonu açığı ise 171,8 milyar dolara çıkarak, mart ayına kıyasla 11,8 milyar dolar yükseldi.

Nisan ayında türev varlıklar ve ihracat alacakları azaldı; buna karşın yurtiçi bankalardaki mevduatlar, yurt dışına yapılan doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler arttı. Sonuç olarak toplam varlıklar 491 milyon dolar geriledi.

Yükümlülük tarafında ise yurtiçi ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler, ithalat borçları ve türev yükümlülüklerde önemli artışlar yaşandı. Bu kalemler yükümlülüklerde 11,3 milyar dolarlık artışa neden oldu.

YÜKÜMLÜLÜKLERİN VADE YAPISINDA DEĞİŞİM

Yükümlülüklerin vade yapısı incelendiğinde, nisan ayında yurtiçinden sağlanan kısa vadeli kredilerin 569 milyon dolar azaldığı, uzun vadeli kredilerin ise 7 milyar dolar civarında arttığı görüldü. Yurt dışından sağlanan kredilerde kısa vadeli kredi miktarı 2,3 milyar dolar, uzun vadeli kredi ise 2,6 milyar dolar yükseldi.

KISA VADELİ POZİSYON FAZLASI AZALDI

Nisan 2025 döneminde finansal kesim dışındaki firmaların kısa vadeli döviz varlıkları 137 milyar dolar, kısa vadeli yükümlülükleri ise 127 milyar dolar olarak gerçekleşti. Buna bağlı olarak kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası 9,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti ancak mart ayına göre 2,5 milyar dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki oranı yüzde 38 civarında bulunuyor.