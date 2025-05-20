TCMB açıkladı: Konut fiyatlarındaki artış oranı yayımlandı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, Konut Fiyat Endeksi (KFE) 2025 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 arttı. Yıllık bazda nominal artış yüzde 32,9 olarak hesaplanırken reel bazda fiyatlar yüzde 3,6 oranında düşüş gösterdi.

TCMB açıklamasında, “Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2025 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında artarak 176,4 seviyesinde gerçekleşmiştir” ifadeleri yer aldı. Aynı açıklamada, endeksin geçen yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 32,9 arttığı, ancak reel bazda yüzde 3,6 gerilediği vurgulandı.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE FARKLI SEYİR

İstanbul, Ankara ve İzmir’deki fiyat artışlarına bakıldığında ise, nisan ayında bir önceki aya kıyasla sırasıyla yüzde 2,7, 2,8 ve 0,2 oranlarında artış kaydedildi. Yıllık bazda ise artış oranları İstanbul’da yüzde 34,4, Ankara’da yüzde 41,9 ve İzmir’de yüzde 30,9 oldu.