TCMB açıkladı: Mevduat ve kredi hacmi artışta

Yayınlanma: 26.09.2024 - 15:17

Güncelleme: 26.09.2024 - 15:17

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 20 Eylül ile biten haftada 104 milyar 457 milyon 157 bin lira artışla 18 trilyon 198 milyar 631 milyon 141 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,21 yükselişle 10 trilyon 831 milyar 165 milyon 889 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,26 artışla 6 trilyon 589 milyar 139 milyon 153 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 204 milyar 44 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 172 milyar 256 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 20 Eylül itibarıyla 1 milyar 208 milyon dolarlık artış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri geçen hafta yüzde 0,49 azalarak 1 trilyon 718 milyar 235 milyon 453 bin lira oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 2,23 yükselişle 1 trilyon 739 milyar 845 milyon 316 bin liraya çıkarken, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 1,80 azalışla 2 trilyon 64 milyar 96 milyon 977 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 416 milyar 609 milyon 230 bin lirası konut, 60 milyar 877 milyon 509 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 240 milyar 748 milyon 714 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 20 Eylül ile biten haftada 78 milyar 177 milyon 202 bin lira artarak 14 trilyon 279 milyar 249 milyon 758 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,50 artış kaydetti.