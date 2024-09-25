TCMB 'Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni yayınladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylülde 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için gerilediğini bildirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül 2024 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayınladı.
Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finans ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayisi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.
Buna göre ağustosta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için 1,2 puan azalarak yüzde 27,5 seviyesine, reel sektör için 2,7 puan düşerek yüzde 51,1 seviyesine ve hanehalkı için 1,5 puan gerileyerek yüzde 71,6 seviyesine indi.
Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 29 seviyesinde gerçekleşti.
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