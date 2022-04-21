TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı.

AA
21 Nisan 2022 Perşembe, 16:28
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.12880
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.13286
BHDBAHREYN DİNARI38.9217
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.17018
BAMBOSNA HERSEK MARKI8.1423
BWPBOTSVANA PULASI1.2458
BRLBREZİLYA REALİ3.1745
DZDCEZAYİR DİNARI0.10220
CZKÇEK KORUNASI0.65434
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00102
MADFAS DİRHEMİ1.4994
PHPFİLİPİN PESOSU0.27989
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.96279
GELGÜRCİSTAN LARİSİ4.8428
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.19259
HRKHIRVATİSTAN KUNASI2.1108
HKDHONG KONG DOLARI1.8705
IQDIRAK DİNARI0.01005
ISKİZLANDA KRONU0.11485
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.03311
LYDLİBYA DİNARI3.1119
HUFMACAR FORİNTİ0.04299
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.25911
MYRMALEZYA RİNGGİTİ3.4196
MXNMEKSİKA PESOSU0.72949
EGPMISIR LİRASI0.79103
NADNAMİBYA DOLARI0.96281
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00130
PENPERU YENİ SOLU3.9526
PLNPOLONYA ZLOTİSİ3.4472
RSDSIRP DİNARI0.13567
SGDSİNGAPUR DOLARI10.7776
SDGSUDAN POUNDU0.03284
SYPSURİYE LİRASI0.00584
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.96281
THBTAYLAND BAHTI0.43304
TNDTUNUS DİNARI4.9006
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI4.1985
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.49910
OMRUMMAN RİYALİ38.1134
JODÜRDÜN DİNARI20.6963
VNDVİETNAM DONGU0.00064
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ4.5493
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.50226
NZDYENİ ZELANDA DOLARI9.9436

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