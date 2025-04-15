TCMB art arda ikinci kez zarar açıkladı: Ekonomik gidişat ve bilanço detayları yayımlandı

Yayınlanma: 15.04.2025 - 09:44

Güncelleme: 15.04.2025 - 09:44

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılına ait mali tablolarını yayımladı. Banka, 93. Hesap Dönemi sonunda 700 milyar 354 milyon TL zarar açıkladı.

İKİNCİ YILDA ÜST ÜSTE ZARAR

TCMB’nin 31 Aralık 2024 tarihli bilançosuna göre, son üç yılın mali sonuçları dikkat çekiyor. Banka, 2021’de 57,5 milyar TL, 2022’de ise 72 milyar TL kâr bildirmişti. Ancak 2023’te 818,2 milyar TL ile tarihindeki en yüksek zararı kaydeden TCMB, 2024’te de zarar açıkladı. Bu sonuç, üst üste ikinci yıl zararın sürdüğünü ortaya koyuyor. 2024 yılı zararı, önceki yıla göre daha düşük olsa da dikkat çekici boyutta.

Bilançoda yer alan verilere göre TCMB'nin aktif büyüklüğü, 2024 yılında 6,92 trilyon TL’den 8,59 trilyon TL’ye yükseldi.

Ayrıca banka, 2024 yılı boyunca reel sektöre yönelik destek kapsamında toplam 526,7 milyar TL tutarında reeskont kredisi sağladı. Bu kredi hacmi, TCMB’nin finansman kanalı üzerinden ekonomiyi destekleme politikasını sürdürdüğünü gösteriyor.

GENEL KURUL 30 NİSAN’DA YAPILACAK

TCMB’nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Nisan 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Toplantı gündeminde, bilanço ve kâr-zarar hesabının onaylanması, Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu üyelerinin ibrası ile görev süresi dolacak üyelerin yerine yenilerinin seçilmesi yer alıyor. Bu kapsamda Banka Meclisi’nden iki Denetleme Kurulu’ndan ise üç üye için seçim yapılacak.