TCMB Başkanı Karahan'dan 'altın' açıklaması: 'Son derece doğal bir tercih'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Döviz likiditesinin desteklenmesi gereken dönemlerde altın kaynaklı işlemlerin kullanılması son derece doğal bir tercih" dedi.

Karahan açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Enflasyonla mücadelemizi olumsuz etkileyen dışsal bir durumla karşı karşıyayız. Dezenflasyon sürecinin devamı için gereken sıkılığı sağlamakta kararlıyız. Rezerv yönetimi ve likidite araçlarımız konusunda proaktif, esnek ve kontrollü yaklaşım izliyoruz. Amacımız fiyat istikrarını ve finansal istikrarı güçlendirmek. Bankaların TCMB ile swap işlemlerine yeniden yönelmesi sistemde döviz likiditesi sıkıntısı olmadığını ve kur rejiminin sağlıklı işlediğini gösteriyor. Rezervler üzerindeki baskı, küresel risk iştahındaki değişimlerin olağan bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. İşlemlerin önemli bir kısmı vadeli altın-döviz takası niteliğinde. Yani vadesi geldiğinde söz konusu altınlar yeniden rezervlerimize geri dönecek.