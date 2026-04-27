TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması: 'Yüksek oynaklıklar devam ediyor'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, bankanın 94. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı açısından temel bir koşul olduğunu ifade etti. Karahan, para politikasında enflasyon görünümünün belirleyici olmaya devam ettiğini dile getirdi.

KÜRESEL BELİRSİZLİK VE BÜYÜME GÖRÜNÜMÜ

Küresel ekonomide 2025 yılı boyunca belirsizliklerin etkili olduğuna işaret eden Karahan, "2025 yılının ilk çeyreğinde finansal koşullardaki sıkılığın etkisiyle yurtiçi talep zayıfladı. Özel tüketimin yıllık büyümeye katkısı bir önceki yılın sınırlı olarak altında gerçekleşti. Yılın genelinde büyümenin temel sürükleyicisi hizmetler sektörü oldu. Sanayi ve inşaat sektörleri de büyümeye katkı verdi. Don ve kuraklık kaynaklı tarımsal üretimdeki gerilemenin etkisiyle tarım katma değeri düştü. Bu çerçevede, 2025 yılında iktisadi faaliyet ılımlı seyretti ve büyüme yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyon sürecine destek vermeye devam ettiğini ima ediyor" dedi.

Karahan, 2025 yılı boyunca enflasyon beklentilerinde gerileme gözlendiğini belirterek, hane halkı ve firmaların beklentilerindeki düşüşe dikkat çekti. Para politikası kararlarının enflasyon görünümü çerçevesinde, toplantı bazlı ve ihtiyatlı şekilde alınmaya devam ettiğini vurguladı. Jeopolitik gelişmelerin önemine değinen Karahan, enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulma olması halinde para politikasının daha sıkı hale getirileceğini ifade etti.

ENERJİ PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

2026 yılı Şubat ayında Batı Asya’da başlayan gerilimlere de değinen Karahan, enerji fiyatlarında hızlı yükseliş yaşandığını belirtti. Karahan "Halihazırda, enerji piyasasında yüksek oynaklıklar devam ediyor. Bu gelişmeler karşısında gerekli önlemleri zamanlı bir şekilde aldık" ifadelerini kullandı.

DEZENFLASYON VURGUSU

Fiyat istikrarının önemini yineleyen Karahan, TCMB’nin dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti. Bu doğrultuda para politikası araçlarının etkin şekilde kullanılmaya devam edileceği ifade edildi.