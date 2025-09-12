TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması: Bir sapma yaşanması durumunda...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.09.2025 12:01:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
TCMB Başkanı Fatih Karahan, sıkı para politikası duruşunun fiyat istikrarı sağlanana kadar devam edeceğini açıkladı. Karahan, enflasyon, kur ve faiz hedeflerindeki olası sapmalara karşı adımların değerlendirileceğini belirtti. Açıklamalar, piyasaya yönelik bir önlem mesajı olarak yorumlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, fiyat istikrarına ulaşılana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla sürdürüleceğini ve bunun dezenflasyon sürecini destekleyeceğini açıkladı.

Karahan’ın "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı İngilizce sunumu yayımlandı.

Karahan, para politikasının enflasyon beklentilerine göre şekilleneceğini ve gerektiğinde ek sıkılaşma adımlarının atılabileceğinin belirtti.

Karahan'ın açıklamalarına göre, mevcut sıkı para politikası, talep, kur ve beklenti kanalları vasıtasıyla dezenflasyon sürecini güçlendirecek. Ayrıca, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ortaya konulan makroekonomik çerçevenin de bu sürece önemli katkılar sağlayacağı belirtildi.

TCMB Başkanı, Para Politikası Kurulu'nun, politika faizini belirlerken gerçekleşen ve beklenen enflasyon ile temel eğilimini dikkate alacağı ifade etti. Bu sayede, ara hedeflerle uyumlu öngörülen dezenflasyon patikasının gerektirdiği sıkılık sağlanacak. Başkan, politika faizi adımlarının ise, enflasyon görünümüne odaklanarak her toplantıda ihtiyatlı bir şekilde gözden geçirileceği vurguladı.

Karahan, enflasyon görünümünde ara hedeflerden belirgin bir sapma yaşanması durumunda, para politikası duruşunun daha da sıkılaştırılacağını belirtti.

Karahan'ın yaptığı açıklamalar, sürekli revize edilen enflasyon, kur ve faiz hedeflerinde yaşanabilecek sapmalara ve gelebilecek eleştirilere karşı bir önlem açıklaması olarak değerlendirildi.

