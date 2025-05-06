TCMB Başkanı Karahan'dan 'Sıkı duruş devam etmeli' mesajı

Yayınlanma: 06.05.2025 - 16:56

Güncelleme: 06.05.2025 - 16:56

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yaptı.

''Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşumuz devam edecek'' diyen Karahan'ın konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle: