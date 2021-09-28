TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'kurun yükseliş nedeni Fed kararları' açıklaması

28 Eylül 2021 Salı, 10:45

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, T24'ten Barış Soydan ile gerçekleştirdiği görüşmede, faiz ve dolardaki yükselişe ilişkin görüşlerini aktardı.

Dolarda hızlı bir yükseliş için zemin olmadığını belirten Kavcıoğlu, kurdaki artışın çoğunun Fed'in kararları ve Powell'ın açıklamaları nedeniyle gerçekleştiği görüşünü dile getirdi.

Kavcıoğlu, faiz indirim kararı sonrasında Türkiye'den 2 milyar dolar civarında yabancı sermaye çıkışı olabileceğini kaydetti.

Başkan Kavcıoğlu, Fed'in bu yıl varlık azaltımına başlamayacağı görüşünü dile getirirken, rezervlere bu yıl 50 milyar dolar geleceğini, doların yükselmesi için bir sebep olmadığını dile getirdi.

Ayrıca Kavcıoğlu, Türkiye'nin risk priminin yüksek seviyelerde olmasının haksız bir durum olduğunu söyledi.