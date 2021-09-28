TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'kurun yükseliş nedeni Fed kararları' açıklaması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, alınan önlemlerle bir yıl içinde rezervlere yaklaşık 50 milyar dolara yakın para geleceğini öne sürdü. Kavcıoğlu, kurdaki artışın çoğunun Fed'in kararları ve Powell'ın açıklamaları nedeniyle gerçekleştiğini savundu.
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, T24'ten Barış Soydan ile gerçekleştirdiği görüşmede, faiz ve dolardaki yükselişe ilişkin görüşlerini aktardı.
Dolarda hızlı bir yükseliş için zemin olmadığını belirten Kavcıoğlu, kurdaki artışın çoğunun Fed'in kararları ve Powell'ın açıklamaları nedeniyle gerçekleştiği görüşünü dile getirdi.
Kavcıoğlu, faiz indirim kararı sonrasında Türkiye'den 2 milyar dolar civarında yabancı sermaye çıkışı olabileceğini kaydetti.
Başkan Kavcıoğlu, Fed'in bu yıl varlık azaltımına başlamayacağı görüşünü dile getirirken, rezervlere bu yıl 50 milyar dolar geleceğini, doların yükselmesi için bir sebep olmadığını dile getirdi.
Ayrıca Kavcıoğlu, Türkiye'nin risk priminin yüksek seviyelerde olmasının haksız bir durum olduğunu söyledi.
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