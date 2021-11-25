TCMB: BEA Merkez Bankası ile iş birliğinin geliştirilmesi planlanmaktadır
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile imzalanan Mutabakat Zaptı Anlaşması kapsamında, iki banka arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlandığı açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında 24 Kasım 2021 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır" denildi.
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