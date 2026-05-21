TCMB'den ABD tahvillerinde tarihi çıkış: Portföyün neredeyse tamamı satıldı

Türkiye’nin ABD Hazine tahvili varlıklarında mart ayında dikkat çeken bir düşüş yaşandı. ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’nin elindeki tahvil miktarı 16 milyar dolardan 1,8 milyar dolara geriledi.

Bloomberg’den Beril Akman’ın haberine göre, Türkiye mart ayında ABD Hazine tahvili varlıklarının neredeyse tamamını sattı.

ABD TAHVİL VARLIKLARINDA SERT DÜŞÜŞ

SATIŞLARIN TL’Yİ DESTEKLEMEK İÇİN YAPILDIĞI BELİRTİLDİ

Haberde, satışların İran savaşı sonrasında piyasalarda yaşanan dalgalanma sırasında Türk Lirası’nı desteklemek amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bu süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın da ekonomideki dalgalanmaya karşı döviz ve altın rezervlerinden satış yaptığı hatırlatıldı.

TL ÜZERİNDEKİ BASKI SÜRÜYOR

Müdahalelere rağmen Türk Lirası üzerindeki baskının devam ettiği belirtilirken, enflasyonun yüzde 32,4 seviyesine yükseldiği aktarıldı.

Aynı dönemde Türkiye’nin tahvil faizlerinin rekor seviyelere çıktığı ifade edilirken, küresel piyasalarda da tahvil faizlerinde yükseliş eğiliminin sürdüğü kaydedildi.

MART AYINDA 44 MİLYAR DOLARLIK DÖVİZ SATIŞI

Piyasalardaki tedirginliği artıran en somut veriler rezerv cephesinde görüldü.

Nisan ayında açıklanan yüksek enflasyon rakamlarının ardından Merkez Bankası’nın yalnızca mart ayında döviz talebini baskılamak amacıyla gerçekleştirdiği toplam döviz satışının 44 milyar dolara ulaştığı belirtilmişti. Bu baskıya ek olarak ABD tahvil satışıyla da dolara müdahale edildiği aktarılırken ayrıca son dönemde bu müdahalelere altın satışının da eklendiği görüldü.